Fortes pluies: la ville d’Agadir renforce son dispositif

Par LeSiteinfo avec MAP

Face aux précipitations importantes que connaît la ville d’Agadir, la Commune urbaine a renforcé son dispositif opérationnel dans le cadre de la mobilisation de l’ensemble des intervenants pour faire face aux perturbations météorologiques.

Ce dispositif comprend la mobilisation des services de l’Environnement et de la Propreté, afin de prévenir les risques liés aux écoulements d’eaux pluviales et d’assurer la sécurité des citoyens ainsi que la continuité de la circulation sur les routes, indique un communiqué de la Commune.

Il porte ainsi sur la mobilisation de 96 agents de terrain et 12 chefs d’équipe, appuyés par des moyens logistiques adaptés, ajoute la même source qui précise que ces équipes interviennent en continu pour assurer le suivi de la situation et procéder aux actions nécessaires, notamment l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux, le dégagement des points obstrués et la sécurisation des zones sensibles.

Les interventions ont concerné plusieurs quartiers et axes de la ville, ainsi que la zone touristique.

La Commune d’Agadir reste mobilisée et poursuit le suivi de l’évolution de la situation météorologique, avec la possibilité de renforcer ce dispositif en fonction des besoins, dans le cadre de son engagement à garantir la sécurité et la qualité de vie au sein de la ville, conclut le communiqué.

S.L.