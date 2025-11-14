Météo Maroc : temps nuageux avec pluies ce samedi 15 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 novembre 2025.

– Temps nuageux avec pluies sur la région de Tanger et Loukkos.

– Ciel passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur les plaines nord et centre, le Rif et la région de Tanger.

– Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, et localement sur les Hauts plateaux orientaux, de 17/23°C sur les provinces sahariennes et le Souss, et de 11/16°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte au nord de Cap Sim et localement forte à très forte en soirée au nord de Mehdia, agitée à forte entre Cap Sim et Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.