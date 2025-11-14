Le Maroc est-il touché par la tempête «Claudia» ?

Après la puissante tempête qui a frappé l’Espagne avec de fortes pluies et des vents violents, de nombreux Marocains s’interrogent sur ses répercussions possibles sur le Royaume.

À ce sujet, le directeur de la communication de la Direction générale de la météorologie, El Houcine Youabed, indique qu’après plusieurs semaines de sécheresse, le Maroc connaît depuis jeudi un changement au niveau de ses conditions climatiques. Ce phénomène est lié à l’influence indirecte d’une dépression atlantique active, centrée à l’ouest de la péninsule Ibérique, baptisée “Claudia” par l’agence météorologique espagnole.

Youabed précise que si cette dépression affecte directement l’Espagne, elle provoque également au Maroc un temps instable, avec des vents forts et des précipitations parfois importantes, touchant plusieurs régions du pays, ainsi que des chutes de neige dans le Haut Atlas.

Selon le responsable, la fin de semaine et le début de la semaine prochaine seront marqués par une succession de phénomènes météorologiques variés, alternant périodes pluvieuses au nord et conditions plus stables dans le centre et le sud du Royaume.

