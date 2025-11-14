Maroc
Météo au Maroc: les hauteurs de pluies relevées en 24 heures
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :
– Tanger : 47
– El Jadida : 39
– Chefchaouen : 38
– Nouaceur, Kénitra et Agadir : 35
– Settat : 34
– Benslimane : 32
– Salé, Rabat et Mohammedia : 31
– Tanger Port : 27
– Tit Mellil : 26
– Casablanca : 25
– Aéroport d’Essaouira : 24
– Larache : 22
– Inzegane: 17
– Tétouan: 16
– Port d’Essaouira : 13
– Taroudant et Ifrane: 12
– Sidi Slimane: 10
– Benguerir : 9
– Fès: 8
– Tiznit, Sidi Ifni, Marrakech et Khouribga: 4
– Meknès : 3
– Ouarzazate: 1
– Guelmim et Al Hoceima: moins d’un millimètre.
