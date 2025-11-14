Météo au Maroc: les hauteurs de pluies relevées en 24 heures

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :

– Tanger : 47

– El Jadida : 39

– Chefchaouen : 38

– Nouaceur, Kénitra et Agadir : 35

– Settat : 34

– Benslimane : 32

– Salé, Rabat et Mohammedia : 31

– Tanger Port : 27

– Tit Mellil : 26

– Casablanca : 25

– Aéroport d’Essaouira : 24

– Larache : 22

– Inzegane: 17

– Tétouan: 16

– Port d’Essaouira : 13

– Taroudant et Ifrane: 12

– Sidi Slimane: 10

– Benguerir : 9

– Fès: 8

– Tiznit, Sidi Ifni, Marrakech et Khouribga: 4

– Meknès : 3

– Ouarzazate: 1

– Guelmim et Al Hoceima: moins d’un millimètre.

S.L.