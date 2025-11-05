Dynamique économique : le Sahara marocain, nouvel horizon africain

Longtemps perçu comme un espace périphérique, le Sahara marocain connaît aujourd’hui une transformation profonde portée par une vision royale ambitieuse et des investissements massifs. De Laâyoune à Dakhla, les provinces du Sud se réinventent en pôles économiques modernes, ouverts sur l’Afrique et le monde. Grâce à une stratégie fondée sur la diversification, la durabilité et la régionalisation avancée, cette région devient un véritable laboratoire du développement africain, un lieu où se dessine une nouvelle géographie de la prospérité et de la coopération Sud-Sud.

Le Sahara marocain s’impose aujourd’hui comme un espace stratégique en pleine mutation, appelé à jouer un rôle central dans la dynamique africaine du développement. Longtemps perçues comme des zones périphériques, les provinces du Sud connaissent une profonde transformation économique et institutionnelle.

Cette métamorphose s’appuie sur une vision nationale claire et ambitieuse qui vise à faire du Sahara un véritable hub africain, un trait d’union entre le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest et l’Europe atlantique. Ce processus de repositionnement repose sur un effort d’investissement sans précédent. Le programme de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 à l’occasion du quarantième anniversaire de la Marche Verte, constitue le socle de cette transformation.

Doté d’un budget global avoisinant 8 milliards d’euros, il traduit la volonté de bâtir un modèle de croissance intégrée articulant infrastructures modernes, capital humain, innovation et durabilité. Des projets d’envergure, tels que la voie express Tiznit-Dakhla, longue de plus de mille kilomètres, le futur port Dakhla Atlantique, nécessitant à lui seul un investissement d’un milliard d’euros, ou encore le Centre Hospitalier Universitaire de Laâyoune, témoignent de cette ambition.

L’État consacre à ces régions un effort budgétaire exceptionnel. Pour un dirham de recettes locales, sept dirhams sont réinvestis sur place, confirmant la dimension stratégique de ces territoires pour le Royaume, souligne une étude de l’Institut royal d’études stratégique (IRES).

Parallèlement aux investissements publics, le secteur privé joue un rôle croissant dans la transformation du Sahara. L’instauration d’un environnement fiscal favorable, caractérisé par des exonérations d’impôts et une simplification des procédures, a encouragé l’émergence d’un tissu économique dynamique.

Le fonds Innov Invest, mis en place en 2017, illustre parfaitement cette dynamique en soutenant financièrement les jeunes entreprises porteuses d’innovations dans des secteurs variés tels que les technologies de l’information, la greentech, l’agribusiness et l’industrie numérique. Ces initiatives renforcent la vitalité entrepreneuriale locale et positionnent le Sahara comme un pôle émergent de la nouvelle économie marocaine et africaine.

Au cœur des grandes transitions

Les provinces du Sud se distinguent également par leur capacité à accompagner les grandes transitions contemporaines. La transition économique y est déjà bien engagée, portée par une croissance moyenne annuelle d’environ 10%, soit près du double de la moyenne nationale. Cette performance repose sur la diversification des activités productives : exploitation minière et industries manufacturières à Laâyoune, pêche et tourisme à Dakhla, services et artisanat à Guelmim.

Dakhla, grâce à sa position géographique exceptionnelle, s’affirme désormais comme une plateforme logistique et commerciale reliant l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Sa vocation halieutique et touristique en fait un moteur de croissance durable et un espace d’intégration régionale. La transition énergétique constitue un autre pilier majeur du développement des provinces du Sud. Les sites de Tarfaya, Boujdour, Laâyoune et Dakhla offrent des conditions idéales pour la production d’énergie éolienne et solaire.

Ces projets s’inscrivent dans la stratégie nationale de transition vers les énergies renouvelables et confèrent au Sahara un rôle de premier plan dans la construction d’un avenir énergétique propre et autonome. À moyen terme, l’interconnexion prévue entre le réseau électrique marocain et celui de la Mauritanie transformera cette région en véritable plateforme énergétique régionale, capable de fournir de l’électricité verte à une grande partie du Royaume et au continent africain.

Dans le même esprit, la transition écologique se manifeste à travers la promotion de l’éco-tourisme durable et de la gestion responsable des ressources naturelles. Les régions de Dakhla – Oued Eddahab et de Guelmim – Oued Noun expérimentent des modèles touristiques respectueux de leur environnement désertique et maritime. Dakhla, devenue une destination prisée pour le kitesurf et le tourisme de nature, illustre la capacité du Sahara à concilier attractivité économique et préservation écologique. Ces initiatives traduisent une approche «glocale», c’est-à-dire une adaptation des pratiques globales aux réalités locales, alliant respect des traditions et modernité.

Relier l’Afrique au monde

La transition numérique, enfin, constitue l’un des axes les plus prometteurs du développement des provinces du Sud. Les autorités publiques, en coordination avec les acteurs régionaux, encouragent l’adoption des technologies de l’information dans la gestion des services publics, l’agriculture, l’éducation et la logistique.

Cette digitalisation progressive favorise l’émergence d’un écosystème d’innovation qui place le Sahara au cœur des transformations technologiques du Maroc et de l’Afrique. Le développement de startups locales contribue à diffuser une culture de l’innovation et à renforcer l’attractivité du territoire pour les investisseurs étrangers.

Au-delà de l’économie, la régionalisation avancée mise en œuvre par le Maroc offre un cadre institutionnel propice à un développement inclusif et durable. Les provinces du Sud ont été les premières à bénéficier de cette approche décentralisée, qui vise à rapprocher la décision politique des besoins réels des populations. Au plan continental, le Sahara marocain occupe une place stratégique dans la politique africaine du Royaume.

Grâce à ses infrastructures portuaires et routières, à sa stabilité politique et à sa proximité géographique avec l’Afrique de l’Ouest, il devient un point de convergence des flux commerciaux, logistiques et culturels entre le Nord et le Sud du continent.

Les provinces du Sud incarnent ainsi le principe de coopération Sud-Sud prôné par le Maroc, en offrant un modèle de développement intégré fondé sur la solidarité, la durabilité et l’innovation. Les grands projets structurants, tels que le port Dakhla Atlantique et la voie express Tiznit-Nouakchott, contribueront à renforcer les échanges intra-africains et à stimuler l’intégration économique régionale.

Un laboratoire pour l’Afrique

Le Sahara marocain ne se contente plus d’être une région en développement: il devient un espace d’expérimentation et d’innovation pour tout le continent. En tant que laboratoire vivant, il teste des solutions économiques, sociales et environnementales qui pourraient inspirer d’autres pays africains confrontés à des défis similaires. Son expérience dans la planification territoriale, la valorisation des ressources naturelles, l’inclusion sociale et la transition énergétique démontre qu’il est possible de concilier croissance économique et justice sociale dans des environnements contraignants.

Ainsi, à travers la combinaison d’investissements publics massifs, de partenariats privés innovants et d’une gouvernance territoriale modernisée, le Sahara marocain s’impose progressivement comme un hub africain de premier plan. Il illustre la capacité du Maroc à transformer un territoire longtemps marginalisé en un moteur de développement et de coopération.

Dans un monde en quête de modèles durables et inclusifs, l’expérience saharienne apporte la preuve qu’une stratégie fondée sur la vision, la cohérence et la participation peut faire émerger, au cœur du désert, une véritable oasis de prospérité et d’espoir pour l’Afrique de demain.

Ilyas Bellarbi / Les Inspirations ÉCO