The Loop débarque au Studio des Arts Vivants

Le jeune auteur et metteur en scène français Robin Goupil signe avec THE LOOP une comédie récompensée du Molière 2025 de la Meilleure Comédie, où suspense, humour et situations absurdes se conjuguent avec intelligence.

Présentée pour la première fois au Maroc dans le cadre des Théâtrales, la pièce invite le spectateur à entrer dans un tourbillon délirant où chaque geste peut tout bouleverser.

THE LOOP raconte l’histoire de Mike, le fils du maire Mitchel, accusé de meurtre. Malgré son intelligence et ses tentatives pour se défendre, toutes les preuves semblent contre lui. Pour le sauver, il peut compter sur l’avocate de sa famille, une professionnelle peu scrupuleuse et avant tout attachée à ses propres intérêts, ce qui complique encore la situation.

À ses côtés, deux policiers, Douglas et Carrie, acharnés et incorruptibles, multiplient les tentatives pour le faire tomber. Rapidement, ce qui pourrait être un simple thriller judiciaire bascule dans l’absurde : les quatre personnages se retrouvent prisonniers d’une boucle temporelle. Chaque action, chaque parole semble se répéter, mais avec des variations inattendues, et entraîne une série de situations de plus en plus loufoques. Un simple geste ou un mot mal choisi peut déclencher des conséquences imprévisibles, amplifiant le chaos.

Les quiproquos, les exagérations et les rebondissements font rire tout en maintenant un suspense constant : le public se demande à chaque instant si Mike pourra sortir indemne de cette spirale.

L’intelligence du texte, le rythme de la mise en scène et la vivacité des dialogues offrent au public une expérience à la fois drôle, haletante et irrésistiblement captivante.

Rendez-vous le jeudi 13 novembre à 20H30 au Studio des Arts Vivants Casablanca

Infoline : 0656 900 000

Billetterie : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/3530/the-loop-casablanca-2025