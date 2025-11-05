Taha Essou fera-t-il partie du casting de «Bnat Lalla Mennana» ? (PHOTOS)

Le youtubeur marocain Taha Essou a publié, lundi, sur son compte Instagram, une photo en compagnie de l’actrice Samia Akariou, prise dans les coulisses du tournage de la troisième saison très attendue de la série “Bnat Lalla Mennana”.

Cette apparition inattendue a suscité de nombreuses interrogations parmi les internautes : Taha Essou fera-t-il partie du casting de cette nouvelle saison, ou s’agissait-il simplement d’une visite pour tourner un vlog sur les coulisses du tournage à Chefchaouen ?

Aucune confirmation officielle n’a pour l’heure été donnée ni par le youtubeur ni par l’équipe de production, entretenant ainsi le mystère autour de cette visite.

Pour rappel, cette troisième saison de “Bnat Lalla Mennana” réunira plusieurs célébrités et devrait être diffusée lors du prochain mois de Ramadan.

H.M.