Lyon–Tanger: lancement d’une nouvelle ligne aérienne directe

Par LeSiteinfo avec MAP

Une nouvelle ligne aérienne directe reliant Lyon à Tanger vient d’être mise en service par la compagnie EasyJet, en partenariat avec l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

« Avec des destinations comme Tanger, les voyageurs lyonnais bénéficieront de nouvelles opportunités d’évasion vers des horizons aussi ensoleillés qu’authentiques », a indiqué l’aéroport lyonnais dans un communiqué.

Le vol vers Tanger opéré deux fois par semaine, mardi et samedi, s’inscrit dans la volonté d’élargissement de la présence de la compagnie au départ de la plateforme lyonnaise, consolidant sa position de première base française.

À la croisée de la Méditerranée et de l’Atlantique, a relevé la même source, la métropole marocaine « offre un mélange envoûtant d’histoire, de culture et de paysages », a relevé la même source, précisant qu' »entre souks animés, médina colorée et ambiance cosmopolite, c’est une porte d’entrée vibrante vers le Maroc ».

Cette nouvelle liaison « vise à répondre autant aux besoins des voyageurs désirant rejoindre famille et amis de part et d’autre de la Méditerranée qu’aux touristes en quête de découverte d’une destination très prisée », a-t-on souligné auprès la compagnie EasyJet.

L’extension du programme de la compagnie aérienne au départ de la France, notamment Lyon avec 52 lignes, permettra d’offrir toujours plus de choix et de flexibilité, a-t-elle ajouté.

Dans son offre lancée depuis la ville française cette automne, EasyJet dessert cinq nouvelles destinations internationales, à savoir Charm El-Cheikh (Egypte), Gran Canaria (Espagne), Pristina (Kosovo), Séville (Espagne) et Tanger.

S.L.