Maroc: les Néerlandais sous le charme du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc figure parmi les destinations touristiques les plus prisées par les Néerlandais en cette fin d’été, selon les dernières données publiées par l’Association néerlandaise des voyagistes (ANVR).

Les réservations vers le Maroc ont connu une nette progression en septembre, mois durant lequel les voyages à l’étranger ont globalement augmenté de 13 % par rapport à la même période de 2024, d’après ANVR, principale organisation du secteur touristique aux Pays-Bas.

Environ 2,4 millions de Néerlandais ont réservé des vacances à l’étranger en septembre 2025, selon une analyse du cabinet d’étude « NielsenIQ » citée par l’ANVR, illustrant la prolongation de la saison touristique estivale jusqu’à octobre, avec un net engouement pour les destinations ensoleillées du sud de la Méditerranée.

« Le client néerlandais a cherché le soleil d’automne, et le Maroc a clairement bénéficié de cet engouement », a indiqué le directeur de l’ANVR, Frank Radstake.

Bien que l’Europe reste dominante dans les ventes globales, une forte croissance des voyages intercontinentaux a été enregistrée, dont la part atteint désormais 20 % du total, à en croire la même source, notant qu’en Afrique, le Maroc fait partie des marchés les plus dynamiques par rapport à l’an dernier.

Sur les neuf premiers mois de 2025, les voyagistes néerlandais enregistrent une hausse globale de 1 % des réservations, portée notamment par les destinations africaines et méditerranéennes.

S.L.