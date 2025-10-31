Sahara marocain : suivez en direct la séance du Conseil de sécurité

La séance du Conseil de sécurité consacrée à la question du Sahara marocain débutera dans peu de temps, conformément au programme officiel publié sur le site du Conseil.

Lien pour suivre la séance du Conseil de sécurité :

Le Conseil avait décidé hier de reporter la réunion, initialement prévue jeudi, consacrée au vote sur le projet de résolution onusienne relatif au différend autour du Sahara marocain, un report qualifié de procédure ordinaire ne comportant aucune autre signification particulière.

La séance publique devait porter sur le renouvellement du mandat de la mission onusienne MINURSO, dont le mandat expire demain, vendredi. Cependant, le calendrier a été modifié afin de permettre au Conseil de se pencher, à la même heure, sur la situation au Soudan.

Il convient de rappeler que les consultations ont débuté il y a quelques jours au sein du Conseil de sécurité autour du projet de résolution présenté par les États-Unis, lequel réaffirme que l’initiative marocaine d’autonomie, sous souveraineté du Royaume, constitue la solution réaliste et unique au différend régional concernant le Sahara. Le texte propose également de prolonger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 2026.