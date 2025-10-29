De fortes pluies s’abattent sur Rabat et Casablanca (VIDEO)

De fortes pluies s’abattent à cette heure-ci sur Rabat et Casablanca, au grand bonheur des citoyens.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, d’importantes averses touchent plusieurs quartiers des deux villes, accompagnées par moments de rafales de vent et d’un ciel particulièrement chargé.

Ces précipitations, tant attendues après plusieurs semaines de sécheresse, ont été accueillies avec satisfaction par les habitants, notamment les agriculteurs et les commerçants, qui espèrent qu’elles contribueront à atténuer le déficit hydrique dont souffre le pays.

La population a toutefois appelé les autorités à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter des inondations.

Rappelons que Houcine Youaabed, le chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a indiqué que la météo au Maroc connaîtra un changement cette semaine, avec quelques averses éparses attendues dans le nord du pays, notamment dans la région du Rif et sur la façade méditerranéenne.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable a précisé que le ciel restera partiellement nuageux sur le nord, avec possibilité de quelques gouttes de pluie, tandis que des vents relativement forts continueront de souffler sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes, accompagnés localement de nuages de poussière.

Youaabed a ajouté qu’avec l’approche d’une dépression atmosphérique, des pluies sont attendues dans le nord-ouest et le Rif, accompagnées de vents forts sur certaines zones montagneuses et côtières du nord.

Enfin, le responsable a souligné qu’en fin de semaine, le temps restera instable dans le nord, avec un risque d’averses faibles et localisées, et une légère baisse des températures. Cette situation météorologique s’explique principalement par la présence d’une dépression atlantique près des côtes occidentales de l’Europe, favorisant l’infiltration de masses d’air humide vers le nord du Maroc à travers la Méditerranée et l’océan Atlantique, ce qui provoquera des pluies éparses sur le Rif et le nord du pays.

Ces pluies concerneront les villes de Rabat, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, El Jadida, Safi, Essaouira, Fès, Meknès, Taounate, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Moulay Bousselham, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan, M’diq, Fnideq, Oujda et Figuig.

N.M.