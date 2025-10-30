Retour de la pluie au Maroc: les précisions de la DMN

Houcine Youaabed, le responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie (DMN), a indiqué que le temps prévu ce jeudi sera un peu nuageux, avec quelques averses légères et éparses attendues dans le nord-ouest du pays, le Rif et le Moyen Atlas.

Pour la journée de vendredi, le ciel devrait être généralement stable, avec l’apparition de nuages bas le matin et la nuit, et la formation possible de brouillard ou de légères pluies locales, notamment sur les plaines atlantiques et dans l’est du Royaume.

Les températures minimales varieront entre 4 et 9°C dans l’Atlas, les plateaux de l’est et le Rif, et entre 17 et 22°C dans les provinces du sud. Dans le reste du pays, elles oscilleront entre 10 et 16°C. Les températures maximales connaîtront une légère hausse sur l’ensemble du territoire.

Pour samedi, la situation restera généralement stable, avec la persistance de nuages bas matin et soir, accompagnés de brouillard ou de pluies locales légères sur les plaines atlantiques et l’est. Des vents relativement forts sont attendus sur le Petit Atlas et le sud du Sahara, pouvant parfois provoquer de petites tempêtes de sable locales.

Sur la période allant de dimanche à jeudi, la météo sera stable de dimanche à mercredi, avec l’apparition de nuages passagers mercredi soir et jeudi, surtout sur la façade méditerranéenne et le nord-ouest du pays. Les températures resteront stables ou légèrement inférieures à la moyenne dans la plupart des régions.

