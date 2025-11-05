Rabat: l’avenue Annakhil bientôt rebaptisée «Donald Trump» ? Ce que l’on sait

Des rumeurs relayées sur la Toile et certains sites d’information affirment que les autorités de Rabat envisageraient de donner le nom de “Donald Trump” à l’avenue Annakhil, dans le quartier Hay Ryad, en hommage au rôle du président américain dans la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une information qui a rapidement suscité une vive polémique, d’autant qu’aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet.

Contacté par Le Site info, Anas Dahmouni, le président du PJD au conseil de la ville de Rabat, a tenu à démentir ces informations, précisant que le groupe n’a reçu aucune convocation, ni officielle ni informelle, pour une session extraordinaire portant sur ce projet.

Dahmouni a également assuré n’avoir connaissance d’aucune procédure administrative ni d’aucune délibération interne liée à un éventuel changement de nom de l’avenue Annakhil. Il a d’ailleurs rappelé que toute convocation à une session extraordinaire portant sur des sujets d’intérêt public doit respecter les procédures légales en vigueur, notamment l’envoi préalable des convocations et de l’ordre du jour à l’ensemble des membres du conseil.

Et de conclure en soulignant que toute discussion autour de ce projet, en dehors de ce cadre institutionnel, ne constitue qu’un échange informel, sans aucune valeur décisionnelle.

O.Z. (avec N.M.)