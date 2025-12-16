Maroc : voici les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.
– Tanger : 57 mm
– Larache : 27 mm
– Tanger-Port et Kénitra : 25 mm
– Chefchaouen, Ifrane et Sidi Slimane : 24 mm
– Salé : 22 mm
– El Jadida : 21 mm
– Tit Mellil : 20 mm
– Meknès : 19 mm
– Rabat, Benslimane et Fès : 17 mm
– Beni Mellal : 15 mm
– Casablanca et Khouribga : 14 mm
– Taza : 13 mm
– Settat, Safi et Tétouan : 12 mm
– Casablanca-Port et Taroudant : 11 mm
– Inezgane : 10 mm
– Agadir-aéroport, Essaouira-aéroport et Marrakech : 09 mm
– Al Hoceima : 08 mm
– Essaouira-Port et Nouaceur : 07 mm
– Mohammedia : 05 mm
– Benguerir : 04 mm
– Taourirt : 03 mm
– Bouarfa, Midelt et Sidi Ifni : 02 mm
– Tiznit : 01 mm
– Nador, Guelmim, Dakhla, Errachidia et Zagora : moins d’un millimètre.