Tarragone : une nouvelle Chaire d’Études sur le Maroc voit le jour

L’université Rovira i Virgili a créé la nouvelle Chaire d’Études sur le Maroc, impulsée par le Consulat Général du Royaume du Maroc à Tarragone, et avec le soutien de l’Autorité Portuaire de Tarragone et du Centre Kassid Formation, afin de renforcer les liens euro-méditerranéens.

Aujourd’hui a eu lieu la signature officielle de la convention qui rend possible la création de cette nouvelle Chaire, une étape institutionnelle clé qui consolide l’engagement de toutes les entités impliquées à renforcer la coopération académique entre l’université catalane et le Royaume du Maroc.

Cette nouvelle Chaire créée par l’Université Rovira i Virgili (URV) est une initiative pionnière en Catalogne et en Espagne visant à approfondir la connaissance, le dialogue et la coopération entre la Catalogne et le Royaume du Maroc. La Chaire, rattachée au Département d’Histoire et d’Histoire de l’Art, naît avec la volonté de devenir un espace stratégique de recherche, de formation et de transfert de connaissances sur un pays avec lequel la Catalogne entretient une longue histoire d’interconnexions, d’influences réciproques et de défis partagés.

Le projet, dirigé par le professeur d’histoire de l’art Jordi À. Carbonell Pallarès, répond à la nécessité croissante de construire des ponts solides et durables entre les deux rives de la Méditerranée, dans un contexte marqué par la mobilité humaine, la diversité culturelle, les échanges économiques et la coopération internationale. La Chaire aspire à devenir une référence scientifique, institutionnelle et sociale, promotrice de nouvelles perspectives sur un Maroc contemporain et sur les relations qu’il entretient avec la Catalogne dans les domaines politique, social, culturel et économique.

Les axes d’action de la Chaire s’articulent autour de trois grands domaines :

– Recherche interdisciplinaire : projets sur l’histoire partagée, les migrations, le développement socio-économique, l’orientalisme, les politiques de mémoire, le patrimoine matériel et immatériel, l’archéologie, la paléoanthropologie et la coopération euro-méditerranéenne. La Chaire encouragera également la numérisation et la préservation du patrimoine marocain, ainsi que des initiatives d’études comparées entre les sociétés méditerranéennes.

– Enseignement et formation : séminaires thématiques, ateliers participatifs, programmes de mobilité avec les universités marocaines et voyages d’étude immersifs. L’objectif est de former des étudiants et de jeunes chercheurs dans une perspective interculturelle, critique et globale.

– Transfert de connaissances : organisation de journées d’étude, colloques, cycles de conférences, publications, ressources pédagogiques et actions communautaires visant à rapprocher la connaissance du grand public et à renforcer la cohésion sociale.

L’une des priorités de la Chaire sera également de donner visibilité et soutien à l’importante communauté marocaine résidant en Catalogne, en favorisant son rôle actif dans la construction d’une société plus juste, inclusive et interculturelle.

Un espace pour repenser les relations méditerranéennes

L’URV souligne que cette Chaire répond à une volonté de service public et d’impact social. À partir d’une approche critique et plurielle, elle souhaite contribuer à dépasser les stéréotypes et les perceptions simplifiées sur le Maroc, en générant des espaces de connaissance partagée permettant de construire des récits plus équilibrés, inclusifs et respectueux. À un moment où les relations euro-méditerranéennes se trouvent au cœur de profondes transformations politiques et sociales, la Chaire entend devenir un acteur clé du dialogue interculturel et de la coopération internationale.

Un outil stratégique pour l’avenir

Avec cette initiative, l’URV réaffirme son engagement envers l’excellence en recherche, l’internationalisation et la promotion d’une culture du dialogue. La Chaire d’Études sur le Maroc souhaite inscrire Tarragone et son campus universitaire sur la carte des études euro-marocaines et consolider un espace de rencontre entre institutions, professionnels, étudiants et citoyens.