Effondrement du mur d’une école à Casablanca : un mort et une blessée

Le surveillant d’un établissement scolaire a trouvé la mort, mardi matin, tandis qu’une éducatrice a été blessée à des degrés divers, après l’effondrement du mur de l’école sur eux, dans le quartier d’Al Oasis à Casablanca.

Selon les informations obtenues par le Siteinfo, les fortes précipitations enregistrées dans la ville de Casablanca dans la nuit de lundi à mardi ont provoqué l’effondrement du mur de l’établissement scolaire, entraînant le décès du gardien et des blessures à la jambe de l’éducatrice.

La victime blessée a été transportée à l’hôpital pour recevoir les premiers soins, tandis que le corps du surveillant a été transféré à la morgue. Une enquête urgente a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les circonstances de ce drame.