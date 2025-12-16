Intempéries à Casablanca : les habitants appelés à éviter les parkings souterrains

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la ville de Casablanca ont appelé les résidents des immeubles d’habitation à prendre une série de mesures préventives, suite aux bulletins d’alerte annonçant de fortes pluies tout au long de la journée de ce mardi.

Les représentants des autorités ont notamment exhorté les habitants à éviter de stationner leurs véhicules dans les parkings souterrains, afin de prévenir tout risque potentiel lié à l’accumulation des eaux de pluie.

De son côté, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a publié plusieurs recommandations importantes à l’intention des habitants de la métropole sur sa page officielle Facebook, les invitant à contacter la société régionale multiservices en cas de constatation de stagnations d’eau ou d’écoulements importants à proximité de leurs habitations.

Nabila Rmili a également assuré que les services compétents ont procédé à la surveillance des points sensibles exposés aux risques d’accumulation des eaux pluviales, à la vérification de l’état des avaloirs ainsi qu’au renforcement du nettoyage des canalisations, dans le cadre des mesures anticipatives mises en place afin d’éviter tout incident.