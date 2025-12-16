Bourse de Casablanca : le résumé de la journée du 16 décembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du mardi 16 décembre :

– Le MASI s’est bonifié de 0,16% à 18.583,78 points (pts).

– Le secteur « Électricité » (+4%) a réalisé la meilleure performance.

– Le secteur « Sylviculture et papier » (-3,63%) a accusé le plus fort repli.

– Les échanges ont dépassé 5,43 milliards de dirhams (MMDH).

– La capitalisation boursière s’est établie à près de 1.021,88 MMDH.

– SGTM (+35% à 567 DH), Taqa Morocco (+4% à 2.288 DH), Lesieur Cristal (+3,81% à 300 DH), Rebab Company (+3,75% à 110,8 DH) et Jet Contractors (+3,44% à 2.648 DH) ont affiché les plus fortes progressions.

– Salafin (-5,79% à 620 DH), Involys (-4,33% à 214,1 DH), Med Paper (-3,63% à 26,84 DH), Alliances (-3,1% à 532 DH) et Ennakl (-2,77% à 52,99 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

S.L.