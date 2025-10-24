Maroc Telecom : plus de 81 millions de clients dans le monde à fin septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parc du groupe Maroc Telecom a dépassé 81 millions de clients au terme des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 1,8% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette performance est tirée par la hausse des parcs dans les filiales de 3,3%, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats au 30 septembre dernier.

Au Maroc, le parc Mobile a atteint plus de 19,5 millions de clients et le parc Fixe s’est situé à plus de 1,6 million de lignes.

À l’international, le parc Mobile a dépassé 58 millions de clients, répartis sur la Côte d’Ivoire (12.751.000), Burkina Faso (12.321.000), Mali (7.524.000), Tchad (7.362.000), Bénin (5.401.000), Niger (4.346.000), Togo (3.777.000), Mauritanie (2.608.000), Gabon (1.613.000) et Centrafrique (309.000).

Le parc Fixe, lui, s’est chiffré à 294.000 abonnés, répartis sur le Mali (144.000), le Gabon (73.000), le Burkina Faso (69.000) et la Mauritanie (8.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est établi à 295.000 clients.