Maroc Telecom: la 5G est lancée !

Maroc Telecom, opérateur technologique de référence, franchit une nouvelle étape majeure dans le développement numérique du Royaume avec l’opérationnalisation de la 5G. Cette avancée illustre la volonté du Groupe d’offrir à ses clients les technologies les plus innovantes, à travers un réseau toujours plus performant et une qualité de service inégalée

Une transition fluide et accessible à tous

Les clients Maroc Telecom disposant d’un smartphone compatible basculeront automatiquement vers le réseau 5G, sans frais supplémentaires, dans les zones couvertes.

Cette transition simple, fluide et transparente leur permettra de profiter instantanément d’une connectivité ultra-rapide, d’une latence réduite, et d’une expérience réseau sans précédent et ce, dès le lancement.

Des offres 5G riches et adaptées à tous les usages

Pour accompagner cette évolution, Maroc Telecom propose de nouveaux forfaits 5G à partir de 119 DH, avec une offre généreuse en data.

Les utilisateurs bénéficieront également d’offres intégrant des services premium, tels que TOD (la plateforme de streaming officielle de beIN SPORTS), StarzPlay ou Glovo Prime, pour une expérience digitale encore plus complète et divertissante. Le service Roaming est inclus dès les forfaits 5G à partir de 199 DH, pour permettre aux clients de rester connectés partout dans le monde.

El Manzil 5G : le très haut débit à domicile

Avec « El Manzil 5G », Maroc Telecom propose une BOX nouvelle génération qui apporte la puissance de la 5G au cœur des foyers.

Elle garantit une connexion Wi-Fi stable, rapide et de grande capacité, permettant à toute la famille de naviguer et streamer en simultané, sans compromis sur la qualité, propulsant ainsi l’usage du digital à domicile à un niveau inédit

Un réseau de qualité, soutenu par des investissements d’envergure

Le déploiement de la 5G repose sur les investissements massifs réalisés par Maroc Telecom dans ses infrastructures de télécommunications au cours des dernières années.

Le Groupe a modernisé son réseau mobile et fixe, renforcé la capacité de ses plateformes de transmission, et déployé une infrastructure de dernière génération reliant l’ensemble du territoire.

Ces efforts soutenus permettent aujourd’hui à Maroc Telecom de disposer d’un réseau résilient, sécurisé et évolutif, prêt à accompagner les besoins croissants du pays en matière de connectivité et de transformation digitale.

La 5G, moteur d’innovation et de développement

Bien au-delà de la performance, la 5G ouvre la voie à de nouveaux usages : réalité augmentée, jeux en ligne en temps réel, télémédecine, éducation à distance ou encore véhicules connectés.

Elle constitue également un levier majeur de transformation digitale pour les entreprises et les administrations, en facilitant le développement de solutions intelligentes dans les secteurs de l’industrie, de la logistique, de l’énergie ou de l’agriculture.

Maroc Telecom, le futur est déjà là