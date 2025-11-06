Maroc Telecom choisit le rouge du drapeau national à l’approche de la CAN

Maroc Telecom, acteur majeur du développement du secteur des télécommunications sur le continent, présente sa nouvelle identité visuelle. Une transformation qui marque un tournant historique dans la vie du Groupe et symbolise son ambition d’incarner le changement dans un monde numérique en pleine mutation.

Aujourd’hui, le Groupe choisit de franchir une nouvelle étape de son histoire. Dans un contexte d’innovation accélérée, porté par la vision nationale « Digital Morocco 2030 », l’arrivée de la 5G et les attentes d’un Maroc plus ambitieux, Maroc Telecom affirme, avec audace et confiance, sa volonté de participer à la transformation du secteur.

Une identité unifiée et un symbole réinventé

Le bleu et l’orange, symboles d’une époque fondatrice, laissent désormais place au rouge, couleur du renouveau et de l’affirmation. Ce rouge est celui de notre drapeau, de notre fierté et de notre passion. Il exprime l’énergie d’un Maroc en mouvement et l’ambition d’une marque qui se réinvente pour mieux représenter son époque.

Fidèle à l’héritage de la marque, le nouveau logo conserve les courbes emblématiques qui font partie de l’ADN visuel de Maroc Telecom, tout en les transformant profondément. Plus fluides, plus organiques, plus confiantes, elles traduisent le mouvement perpétuel de la donnée, la circulation de l’énergie et la continuité du lien. La facette digitale disparaît, laissant place à un symbole unifié et épuré où les courbes, désormais rouges, deviennent le langage visuel complet de la marque.

La grande courbe évoque le réseau national qui relie chaque territoire, chaque foyer, chaque Marocain de Tanger à Lagouira, d’Oujda à Dakhla. Elle illustre le mouvement de l’information, le pont entre l’héritage et l’avenir, l’ambition sans limites. Sa fluidité organique rompt avec la rigidité des symboles télécoms classiques, exprimant une conviction forte : Maroc Telecom n’est pas une infrastructure froide, mais un lien humain, vivant et chaleureux.

À ses côtés, une courbe secondaire, légère et dynamique, agit comme un accent visuel. Elle suggère le signal qui s’allume, la connexion qui se crée, la promesse du changement.

Ensemble, ces deux courbes racontent l’histoire d’une connexion renforcée entre Maroc Telecom et son écosystème.

Yassine Bounou : Nouvel ambassadeur de la marque

Pour incarner cette transformation, Maroc Telecom a choisi Yassine Bounou comme nouvel ambassadeur de marque. Héros national et symbole d’excellence, il incarne l’esprit du nouveau Maroc Telecom : une marque ambitieuse, fière de son identité, connectée à sa jeunesse et portée par la performance collective. Son parcours inspire la confiance, l’audace et la passion qui animent cette nouvelle ère de transformation.

A cette occasion, M. Mohamed Benchaaboun, Directeur Général du Groupe Maroc Telecom, a déclaré : « Le changement de notre identité visuelle marque une nouvelle étape dans l’histoire de Maroc Telecom. Il illustre la continuité d’un parcours fondé sur la proximité, l’innovation et la confiance, tout en affirmant notre ouverture vers l’avenir. Ce nouveau symbole exprime l’énergie collective de nos équipes, notre volonté d’excellence et notre engagement à accompagner durablement la transformation numérique du Royaume. Fidèle à son héritage, Maroc Telecom poursuit ainsi sa mission, celle de connecter les territoires, rapprocher les personnes et contribuer au développement d’un Maroc toujours plus connecté et performant. »

Maroc Telecom s’engage à renforcer la proximité avec les nouvelles générations, à rendre l’innovation visible et à continuer de servir ses clients avec exigence et humanité.