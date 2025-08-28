Tomber de rideau sur la 21e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom

Par LeSiteinfo avec MAP

La 21e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom s’est clôturée avec succès après une tournée musicale qui a eu lieu du 15 juillet au 21 août sur les plages de M’diq, Al Hoceima, Martil, Tanger, Saïdia et Nador.

Cette édition, ayant vibré au rythme des concerts gratuits, a accueilli comme chaque année, des millions de festivaliers « venus vivre un été unique, les pieds dans le sable et le cœur battant au rythme de la musique », indique un communiqué de Maroc Telecom.

« Cette 21e édition a réuni près de 200 artistes locaux, nationaux et internationaux, couvrant un large spectre musical (Hip Hop, Rap, Fusion, Chaabi, musiques amazighes, chanson contemporaine, Sharqui, Raï, Reggada) », précise la même source, notant que chaque soirée a été précédée par la performance d’un talent local, faisant briller les scènes par des découvertes autant que par des stars confirmées.

Les soirées dédiées aux grandes fêtes nationales, à savoir la Fête du Trône, l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ainsi que la Fête de la Jeunesse, ont été de véritables moments d’unité et d’émotion, rassemblant des milliers de spectateurs autour de prestations grandioses d’artistes emblématiques.

Au total, plus de 113 soirées musicales ont été organisés, dans une ambiance festive et familiale qui a marqué les esprits.

Le Festival des Plages a constitué un véritable espace de partage, grâce aux spectacles de rue et animations interactives qui ont rythmé les journées, aux villages d’animations pour enfants qui ont permis aux plus jeunes de s’initier à la créativité et à la culture, et aux scènes qui ont accueilli des artistes de tous horizons, favorisant l’inclusion et la rencontre des cultures.

Sur un autre volet, Maroc Telecom a renouvelé son engagement en faveur de la protection de l’environnement en poursuivant son soutien à l’opération « Plages Propres 2025 » initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement dont il est partenaire officiel.

Cette manifestation a ainsi servi de véritable tribune pour relayer les messages de cette initiative nationale, à travers la diffusion quotidienne de contenus de sensibilisation auprès des estivants, mais également par l’organisation d’actions pédagogiques et de sensibilisation à la préservation du littoral et de l’écosystème marin.

Consolidant son rôle d’acteur culturel, technologique et proche du public estival, Maroc Telecom a initié, pour la première fois au Maroc, une collaboration innovante avec une radio nationale de premier plan autour d’un camion-studio immersif, présent sur les plages les plus fréquentées de M’diq, relève-t-on.

Ce studio, entièrement équipé pour la diffusion en direct à la radio et sur les réseaux sociaux, a renforcé la dimension interactive du Festival des Plages à travers la programmation quotidienne de jeux-concours, animations, interviews avec les artistes, pour le plus grand plaisir des estivants.

En plus d’être un événement culturel, le Festival des Plages est aussi un levier économique important pour les villes hôtes, dynamisant le tourisme, l’hôtellerie et le commerce local tout au long de la saison estivale, et demeure une vitrine unique de la culture marocaine, un symbole d’unité et de convivialité, et un rendez-vous attendu chaque été sur les plages du Royaume.