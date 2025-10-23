Météo au Maroc: vers la hausse des températures ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 24 octobre 2025:

– Nuages bas très denses avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est, les plaines à l’Ouest du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

