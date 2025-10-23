Reconstitution du cheptel: bonne nouvelle pour les éleveurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a donné, jeudi, le coup d’envoi de l’opération de versement de l’aide financière directe aux éleveurs, dans le cadre du programme de reconstitution du cheptel national.

« En application des Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, visant à venir en aide aux agriculteurs et à renforcer la résilience du secteur de l’élevage face aux défis climatiques, le ministère annonce, parallèlement à l’achèvement de l’opération d’identification (la pose des boucles), le lancement de l’opération de versement de l’aide financière directe aux éleveurs dans le cadre du programme de reconstitution du cheptel national, qui vise à rétablir l’équilibre de la production animale nationale », indique le ministère dans un communiqué.

Cette opération se base sur les résultats du recensement national du cheptel, réalisé durant la période du 26 juin au 11 août 2025, qui a couvert l’ensemble du territoire national, et ceci sous forme d’aide directe pour l’acquisition de l’alimentation de bétail et le maintien des femelles ovines et caprines, poursuit la même source, notant que seul le cheptel comptabilisé dans le cadre dudit recensement et identifié par la pose des boucles pourra bénéficier de ce soutien.

Dans le détail, il s’agit d’une subvention à l’alimentation du cheptel, payée en fonction du nombre de têtes identifiées, sur la base de la méthode dégressive.

Concernant les ovins, le montant de l’aide est de 150 dirhams par tête pour les dix premières têtes, puis 125 dirhams par tête entre 11 et 50 têtes, 100 dirhams par tête entre 51 et 100 têtes, et 75 dirhams par tête pour le reste des têtes dépassant 100 têtes.

Pour les caprins, le montant de l’aide est de 100 dirhams par tête pour les dix premières têtes, puis 85 dirhams par tête entre 11 et 50 têtes, 75 dirhams par tête entre 51 et 100 têtes, 60 dirhams par tête entre 101 et 200 têtes, et 50 dirhams par tête pour le reste des têtes dépassant 200 têtes.

S’agissant des bovins et des camelins, le montant de l’aide est de 400 dirhams par tête pour les cinq premières têtes, puis 350 dirhams par tête entre 6 et 10 têtes, 300 dirhams par tête entre 11 et 50 têtes, 200 dirhams par tête entre 51 et 100 têtes, et 150 dirhams par tête pour le reste du nombre qui dépasse 100 têtes.

En outre, il est question d’une prime au maintien des femelles des ovins et des caprins destinées à la reproduction, recensées entre le 26 juin et le 11 août 2025, portant la boucle d’identification, d’un montant de 400 dirhams pour chaque femelle d’ovin et 300 dirhams pour chaque femelle de caprin. Le versement se fera en deux tranches, dont une première composée du total du soutien destiné à l’acquisition de l’alimentation au cheptel, et d’un montant de 100 dirhams par femelle comme avance sur la prime allouée au maintien des femelles des ovins et caprins. Le versement de la première tranche du soutien débutera à partir de début novembre 2025, pour couvrir tous les éleveurs bénéficiaires, parallèlement à la finalisation de l’opération de bouclage. Pour la seconde tranche, de 300 dirhams par femelle d’ovin et 200 dirhams par femelle de caprin, elle sera versée à partir du 1er avril 2026, après vérification du maintien des femelles qui ont été recensées et identifiées par la pose de boucles.

En collaboration étroite entre le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de l’Intérieur, et en partenariat avec la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) qui est un établissement public géré par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), un dispositif transparent et sécurisé a été mis en place pour la gestion et le versement de l’aide financière directe aux éleveurs éligibles, à partir de la base de données nationale élaborée à l’issue de l’opération de recensement et l’opération de bouclage du cheptel, qui constitue une base précise pour déterminer les bénéficiaires et garantir une distribution équitable de l’aide.

Pour accompagner cette opération et répondre aux demandes d’information et d’explications des éleveurs, un Centre d’appel dédié « Daam Kessab » a été mis en place à la disposition des éleveurs, pour donner les informations et clarifications nécessaires et répondre à leurs questionnements se rapportant à l’opération de versement des aides et au traitement des problèmes.

Le centre fonctionne de 8h du matin à 18h, via un numéro de téléphone national dédié (0537 707008), permettant une communication directe et efficace avec les éleveurs dans toutes les régions du Royaume.

Concernant les réclamations pour bénéficier de l’aide, les éleveurs concernés peuvent contacter les services extérieurs du ministère de l’Agriculture qui se chargeront quotidiennement, de recueillir les réclamations et de les soumettre aux commissions locales concernées, présidées par les Walis et Gouverneurs, pour statuer sur la suite à leur réserver, conclut le communiqué.

S.L.