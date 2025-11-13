Aide directe aux éleveurs : 580.000 bénéficiaires à ce jour

Quelque 580.000 éleveurs de bétail ont bénéficié à ce jour d’une aide directe de près de 2,42 milliards de dirhams (MMDH), dans le cadre des efforts visant la préservation du cheptel national, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Ce chiffre représente 48% du nombre total des éleveurs concernés, a précisé M. Baitas en réponse à une question sur l’efficacité du programme de soutien aux agriculteurs, lors du point de presse suivant le Conseil du gouvernement.

L’opération de versement de l’aide se poursuivra jusqu’à couvrir l’ensemble des éleveurs recensés, a ajouté le ministre, soulignant qu’il a été procédé au versement de l’aide destinée à l’acquisition du fourrage au début du mois de novembre, ainsi que la première tranche de celle visant la préservation des femelles ovines et caprines.

« Ce soutien est inédit, car c’est la première fois qu’une aide directe au profit des agriculteurs et des éleveurs est instaurée en vue de reconstituer le cheptel national, qui a connu, sous l’effet de plusieurs facteurs, une importante baisse », a-t-il dit.

Au lieu de faire recours aux mécanismes classiques de soutien aux éleveurs, le gouvernement, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a décidé d’accorder une aide directe d’une enveloppe globale (première et deuxième tranches) de 12,8 milliards de dirhams, a-t-il ajouté.

Au cours de cette première tranche (6 MMDH), plusieurs axes ont été ciblés, notamment en fournissant un soutien financier direct aux éleveurs pour l’achat du fourrage pour alimenter le cheptel national et un soutien financier direct aux éleveurs pour la préservation des femelles ovines et caprines destinées à la reproduction, expliqué M. Baitas.

Ces aides directes permettront également un allègement des dettes des éleveurs en partenariat avec le Crédit Agricole et l’organisation de campagnes de vaccination et d’appui technique aux éleveurs, a-t-il précisé.