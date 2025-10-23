Première promotion de l’Académie des Arts : une nouvelle dynamique à Rabat et Tanger

La Fondation Al Mada a célébré cette semaine, à Rabat et Tanger, la première promotion du programme Académie des Arts, marquant une nouvelle étape dans son engagement pour une jeunesse marocaine créative, épanouie et actrice de son avenir.

Déployée en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale et les Académies Régionales de Rabat et Tanger, l’initiative est portée par la Fondation Al Mada, avec le soutien opérationnel des programmes ESG/RSE des filiales du Groupe (Attijariwafa bank, Inwi, Managem, Nareva, Marjane). Elle s’inscrit dans une ambition commune : élargir l’accès des jeunes à la culture, à la création et à la réussite.

Un programme national pour révéler les jeunes talents, au-delà de la capitale économique

Lancé initialement à Casablanca, le programme Académie des Arts a franchi en 2024 un cap décisif avec l’ouverture de deux nouveaux centres pilotes à Rabat et Tanger, touchant près de 300 jeunes âgés de 15 à 21 ans, issus pour une large part de quartiers populaires et de milieux sous-représentés dans les filières artistiques.

Pendant un an, ces jeunes ont bénéficié d’une formation gratuite et exigeante, mêlant arts plastiques, création numérique, masterclasses avec des artistes marocains de renom, et sorties culturelles pour élargir leurs références. Porté par la pédagogie du Learning by Doing, le dispositif conjugue exigence artistique, accompagnement humain et inclusion sociale.

« Grâce à l’Académie, j’ai découvert que l’art pouvait être un métier, pas seulement une passion. Aujourd’hui, je veux devenir illustrateur professionnel », Rayane, 18 ans, lauréat de la promotion Rabat.

Deux cérémonies célébrant l’effort, la créativité et la promesse d’un avenir

Les cérémonies de Rabat et Tanger, organisées respectivement les 15 et 17 octobre, ont permis de valoriser le travail accompli par les élèves. Allocutions officielles, témoignages, performances, et expositions ont illustré leur progression artistique, leur confiance retrouvée, et l’espoir que ce programme fait naître. Des certificats de participation ont été remis aux lauréats, non comme des fins en soi, mais comme le point de départ d’un parcours d’émancipation par la culture et l’expression artistique.

Une montée en puissance : Marrakech, Laâyoune et Sefrou en 2026

Fort de ce succès, le programme entame une nouvelle phase d’expansion, avec l’ouverture annoncée de trois centres supplémentaires à Marrakech, Laâyoune et Sefrou. Chaque implantation répond à une logique d’équilibre territorial, de renforcement des capacités locales, et de soutien à l’insertion des jeunes par des voies nouvelles et valorisantes.

Une mission culturelle ancrée dans une ambition sociétale nationale

Pour la Fondation Al Mada, l’éducation artistique est un levier essentiel pour réduire les inégalités d’accès à la culture, révéler les talents et nourrir l’expression des jeunes. À travers ce programme, le Groupe Al Mada affirme sa volonté de faire de la culture un moteur d’épanouissement, de cohésion sociale et de fierté partagée.

À propos de l’Académie des Arts

Créée en 2009 par la Fondation Attijariwafa bank, sous l’égide de la Fondation Al Mada, l’Académie des Arts est un programme national d’éducation artistique gratuite, structuré autour de l’apprentissage par la pratique, l’accompagnement professionnel et l’ouverture culturelle. Plus de 2 000 jeunes ont déjà été formés depuis sa création.

À propos de la Fondation Al Mada

La Fondation Al Mada place la culture, l’éducation et la jeunesse au cœur de sa mission d’intérêt général. Elle agit comme un catalyseur d’initiatives citoyennes, en synergie avec les territoires et les écosystèmes éducatifs, pour construire une société plus juste, plus créative et plus inclusive.