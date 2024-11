La Fondation Al Mada déploie l’ »Académie des Arts Régionale » en partenariat avec le MENPS

La Fondation Al Mada, en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS), a inauguré l’Académie des Arts Régionale le 15 novembre 2024.

Ce partenariat vise à élargir l’accès des jeunes marocains à une éducation artistique de qualité, en s’appuyant sur une approche pédagogique novatrice. Accompagnée par Attijariwafa bank et inwi, cette initiative s’inscrit dans un effort commun pour démocratiser les arts et favoriser l’épanouissement culturel.

Inspirée du programme lancé en 2009 par la Fondation Attijariwafa bank à Casablanca, l’Académie des Arts Régionale ambitionne d’étendre ce modèle réussi à l’échelle nationale. Depuis sa création, le programme a permis à près de 2.000 élèves de s’initier aux arts plastiques et au multimédia. À partir de la rentrée scolaire 2024/2025, des classes pilotes ont été ouvertes à la Villa des Arts de Rabat et au Centre d’épanouissement artistique de Tanger, offrant à 300 jeunes âgés de 15 à 21 ans des outils pour développer leur créativité.

Conçue par la Fondation Al Mada en partenariat avec le MENPS, l’approche adoptée repose sur la pédagogie par le projet et intègre des disciplines contemporaines, comme les arts numériques. Les jeunes bénéficient également de masterclasses immersives et de sorties culturelles pour une immersion complète dans le monde artistique. Ce dispositif éducatif est animé par des professionnels aguerris, apportant une expertise adaptée aux attentes des élèves.

En étendant ce programme aux régions, l’Académie des Arts Régionale renforce son impact en soutenant la créativité et l’innovation parmi les jeunes. Cette initiative contribue à l’ouverture vers les opportunités offertes par les secteurs artistiques et culturels, tout en affirmant l’engagement de la Fondation Al Mada et du ministère pour une éducation artistique accessible et de qualité.