Une première au Maroc : la Fondation Al Mada et l’INPT lancent un Master Data & IA

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Al Mada et l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) ont lancé, lundi à Rabat, un Master Data & IA, unique au Maroc, qui combine formation académique et expérience professionnelle en alternance rémunérée, en présence d’un parterre d’étudiants et de l’ensemble des parties prenantes du programme. D’une durée de deux ans, ce Master s’adresse aux titulaires d’une licence en mathématiques, informatique ou physique et s’articule autour d’une première année de tronc commun, suivie d’une deuxième année de spécialisation.

Ce programme se distingue par une spécificité unique au Maroc : un parcours en alternance rémunérée, alliant formation académique et expérience en entreprise sur toute la durée des deux années.

Il ambitionne de former une nouvelle génération de talents hautement qualifiés, capables d’accompagner et de stimuler les transitions numériques et technologiques du Royaume. La première promotion, composée de 30 étudiants retenus à l’issue d’un processus de sélection rigoureux, fondé sur l’examen du dossier académique, un concours écrit et des épreuves orales, a entamé les cours le 22 septembre dernier, alors que la première immersion en entreprise est prévue dès janvier 2026.

Cette expérience pilote à vocation à se développer permettra, dans les prochaines années, de former un nombre croissant d’étudiants.

Quatre entreprises de référence accompagnent cet ambitieux programme, à savoir Attijariwafa bank, inwi, Managem et Marjane Group, qui accueilleront les étudiants pendant des périodes prédéterminées et les accompagneront avec l’INPT tout au long du cursus. La formation, prise en charge par la Fondation Al Mada et ses partenaires, est prodiguée par des enseignants-chercheurs et des professionnels expérimentés. Elle intègre des cas pratiques issus des entreprises partenaires et accorde une place centrale aux soft skills, afin de préparer les étudiants à devenir des acteurs clés de la transformation digitale nationale.

Dans un contexte où la Data et l’Intelligence Artificielle redéfinissent les modèles économiques et les compétences clés des entreprises, le Master Data & IA ambitionne de former des data scientists et data engineers alliant expertise technique, vision stratégique et responsabilité numérique.

À travers ce programme, la Fondation Al Mada réaffirme donc son engagement en faveur du « Positive Impact », en soutenant une éducation de qualité, résolument orientée vers les métiers d’avenir et en adéquation avec les besoins réels du marché. De son côté, l’INPT confirme sa position d’acteur de référence nationale dans la formation d’excellence au service de la transformation digitale du Maroc.

Arès avoir mis en avant la conviction forte derrière la création de ce master, le président de la Fondation Al Mada, Hassan Ouriagli, a estimé que « l’avenir de nos économies, de nos entreprises et de nos sociétés se jouera dans la maîtrise et l’usage responsable des données et de l’IA ».

« Nous sommes à un moment charnière où ces technologies ne sont plus une option, mais un impératif stratégique », a souligné Hassan Ouriagli, affirmant à travers ce programme, la volonté d’investir dans le capital humain, de préparer une nouvelle génération de talents capables non seulement de manier des outils technologiques de pointe, mais aussi d’en comprendre les implications éthiques, économiques et sociales.

Il a, en outre, exprimé le vœu que ce master soit non seulement un lieu de formation académique, mais aussi un laboratoire d’idées, d’innovation et de coopération entre le monde académique et le monde économique, au service de notre pays et du continent.

« Ce Master illustre pleinement notre mission : former des profils hautement qualifiés, capables de répondre aux grands défis de la transformation numérique et technologique du Royaume », a indiqué, pour sa part, le directeur par intérim de l’INPT, Ahmed Tamtaoui. Grâce à ce partenariat avec la Fondation Al Mada, a-t-il soutenu, « nous offrons à nos étudiants une formation de pointe, conjuguant rigueur académique et expérience professionnelle, afin de préparer les talents dont le Maroc a besoin pour son avenir ».