Évolution du cadre réglementaire de l’investissement : un nouvel élan pour la région Rabat-Salé-Kénitra (VIDEO)

Sous le thème « Investir à RSK : Ensemble pour un climat des affaires performant », le Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI RSK) a organisé un événement institutionnel d’envergure, avec la participation en tant qu’intervenants du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’ANAPEC, Maroc PME et Tamwilcom.

L’objectif principal de cette rencontre était de réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional et les principaux opérateurs économiques afin de :

Présenter et expliquer les évolutions récentes du cadre réglementaire de l’investissement et du tourisme ;

Informer sur les dispositifs incitatifs existants destinés à faciliter, encourager et accompagner l’investissement privé au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Cet échange a permis de renforcer la concertation entre les acteurs publics et privés et de consolider une vision commune autour d’un climat des affaires performant, inclusif et orienté vers la création de valeur.

Un cadre juridique rénové pour une gouvernance régionale plus efficace

L’année 2024 marque une étape majeure pour la région Rabat-Salé-Kénitra, qui s’est affirmée comme un pôle économique de premier plan avec l’approbation par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement de projets totalisant 115 milliards de dirhams d’investissements et la prévision de création de 116 000 emplois.

Cette dynamique s’appuie aujourd’hui sur l’entrée en vigueur de la loi n° 22-24, adoptée fin 2024, modifiant et complétant la loi n° 47-18 relative à la réforme des Centres Régionaux d’Investissement (CRI).

Cette nouvelle loi consacre des avancées significatives en matière de déconcentration administrative et de gouvernance régionale, à travers notamment :

La réduction des délais de traitement des dossiers d’investissement ;

La clarification des procédures de recours et de médiation ;

La possibilité d’instruire au niveau régional les conventions d’investissement d’un montant inférieur à 250 millions de dirhams ;

La revalorisation du rôle des CRI en tant que guichets de proximité et acteurs de la convergence territoriale.

Ces évolutions positionnent le CRI RSK comme un acteur clé du développement territorial, doté d’une capacité renforcée pour accompagner les investisseurs et accélérer la concrétisation des projets à fort impact économique et social grâce à ces réformes convergentes qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la région Rabat-Salé-Kénitra, forte de ses atouts structurels :

Une position géographique stratégique au cœur de l’axe atlantique ;

Des infrastructures modernes et un tissu industriel et entrepreneurial diversifié ;

Un vivier de compétences qualifiées et un écosystème économique attractif.

La Charte de l’Investissement : un instrument stratégique pour la relance

La Charte de l’Investissement, instituée par la loi-cadre n° 03-22, constitue désormais la pierre angulaire du dispositif national d’appui à l’investissement.

Elle a pour objectif de renforcer la compétitivité du tissu productif, de réduire les disparités territoriales et de porter la part de l’investissement privé à deux tiers du total national à l’horizon 2035. La Charte repose sur deux mécanismes principaux : un dispositif de soutien à l’investissement généralisé, attribuant des primes liées à la création d’emplois, à la valeur ajoutée locale ou encore à la durabilité des projets ; et des dispositifs spécifiques, ciblant des profils ou secteurs prioritaires.

Des dispositifs d’appui mobilisés au service des porteurs de projets

Les partenaires institutionnels présents ont présenté les principaux leviers d’accompagnement disponibles pour les porteurs de projets et investisseurs, notamment :

ANAPEC : dispositifs d’appui à l’emploi, à la formation et à la création d’entreprise, destinés à favoriser l’insertion des jeunes et l’adaptation des compétences aux besoins du marché ;

: dispositifs d’appui à l’emploi, à la formation et à la création d’entreprise, destinés à favoriser l’insertion des jeunes et l’adaptation des compétences aux besoins du marché ; Tamwilcom – Programme MDM Invest : un dispositif dédié aux Marocains Résidant à l’Étranger , visant à encourager leur engagement dans l’investissement productif au Maroc ;

: un dispositif dédié aux , visant à encourager leur engagement dans l’investissement productif au Maroc ; Maroc PME – Programme Go Siyaha : un mécanisme d’appui aux projets touristiques durables et à l’écotourisme, contribuant à valoriser les potentialités territoriales ;

: un mécanisme d’appui aux projets touristiques durables et à l’écotourisme, contribuant à valoriser les potentialités territoriales ; Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire : présentation des nouveautés de la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques, qui modernise le cadre du secteur, simplifie les procédures et renforce la compétitivité de la destination Maroc.

Un engagement collectif pour un climat des affaires performant

L’événement « Investir à RSK : Ensemble pour un climat des affaires performant » illustre la volonté partagée du CRI RSK et de ses partenaires institutionnels de fédérer les acteurs régionaux autour d’une ambition commune :

Améliorer continuellement le climat des affaires,

Simplifier les démarches administratives,

Encourager l’investissement privé en tant que moteur du développement régional et national.

À travers cette initiative, le CRI RSK réaffirme son engagement à poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles, à promouvoir les opportunités offertes par la région et à accompagner durablement les investisseurs dans la réussite de leurs projets en favorisant un cadre propice à la création de valeur et à la croissance durable.