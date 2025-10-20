Allaitement précoce: lancement de la campagne nationale de sensibilisation

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à l’importance de l’allaitement précoce sous le thème : « parce qu’il n’y a rien de mieux que votre lait, allaitez votre nourrisson dès la première heure », le Comité Régional pour le Développement Humain de la Préfecture de Marrakech annonce le lancement des activités de la campagne nationale de sensibilisation à l’importance de l’allaitement précoce, à partir du 20 octobre 2025 jusqu’au 20 novembre 2025 ; et ce, en partenariat avec la Délégation régionale de la santé et la protection sociale et en coopération avec plusieurs institutions et acteurs professionnels dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

Cette campagne vise à sensibiliser les mères à l’importance de l’allaitement du bébé dès les premières heures après la naissance, car cette étape a des bénéfices sanitaires et nutritionnels qui favorisent la croissance du nourrisson, renforcent son immunité, et contribuent à construire une forte relation émotionnelle entre la mère et son enfant.

La campagne comprend une multitude d’activités de sensibilisation, comprenant des réunions directes avec les femmes enceintes et allaitantes, des ateliers de formation pour les professionnels de la santé, ainsi que la distribution des brochures et du matériel de communication en arabe et en amazigh, tout en investissant dans les médias et les réseaux sociaux pour assurer une large diffusion des messages de sensibilisation.

Les activités programmées seront organisées en partenariat avec les services extérieurs concernés auprès de chacun des centres de santé en milieu rural et urbain (74 centres de santé dont 30 en milieu rural), des établissements d’aide sociale, des établissements d’enseignement, des internats scolaires, des foyers d’étudiants, ainsi que des mosquées qui accueillent les programmes de l’axe analphabétisme, en plus de la participation des associations travaillant dans le domaine du système de santé communale et de l’Association des Amis des Nouveau-nés au CHU Mohammed VI de Marrakech, comme il est possible que d’autres associations mènent des campagnes de sensibilisation dans le même cadre, sous concertation et coordination avec les autorités locales concernées.

L’Initiative nationale pour le développement humain, ainsi que ses partenaires, renouvelle son engagement à soutenir la santé maternelle et infantile en renforçant les bonnes pratiques de santé, notamment l’allaitement maternel précoce, comme un pilier fondamental du développement sain et équilibré de l’enfant.

S.L.