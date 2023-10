L’INDH se mobilise pour combattre la précarité et favoriser l’inclusion économique à Beni Mellal

Le Wali de la région de Beni Mellal–Khénifra, Khatib El Hebil, a présidé le mercredi 11 octobre 2023, au siège de la Wilaya, les travaux du comité provincial de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans sa troisième session au titre de l’année 2023, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase de l’INDH ayant été lancée le 19 septembre 2018 par Sa Majesté le roi Mohamed VI.

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé tous les membres du Comité provincial de l’INDH, le Wali de la région a passé en revue les réalisations phares qui ont vu le jour depuis le lancement de l’INDH dans les différents domaines qui ont un impact direct sur les indicateurs de développement humain dans la province de Beni Mellal.

A cet égard, le Wali de la région a indiqué que l’INDH a permis de construire et d’équiper 15 Dar Talib et Taliba au profit des enfants issus de familles nécessiteuses, ce qui a contribué essentiellement à atténuer le phénomène d’abandon scolaire, notamment parmi les filles, tout en ajoutant que l’initiative a contribué à rapprocher les établissements scolaires aux élèves, à travers l’acquisition de plus de 100 bus de transport scolaire couvrant différentes collectivités territoriales de la province, en plus de la construction et de l’équipement de plus de 100 unités pour l’enseignement préscolaire, dont l’objectif est de permettre aux enfants de bénéficier d’une formation conforme aux normes de qualité et aux références légales, réglementaires et pédagogiques adoptées.

Il a également souligné que le secteur de la santé a fait, à son tour, l’objet d’une attention particulière dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales et le secteur de tutelle, concrétisés par l’acquisition de plus de 50 ambulances et de 10 unités médicales mobiles, ainsi que l’équipement de certains centres de santé, avec l’objectif de rapprocher les services de santé à la population.

S’agissant de l’insertion économique des jeunes, M. Khatib El Hebil a indiqué que quatre espaces d’orientation professionnelle ont été créés sous forme de plateformes de jeunes au sein des centres socioculturels des collectivités territoriales de Naour, Taghzirt, Zaouiat Cheikh et Beni Mellal, en plus d’une plateforme mobile, qui a été acquise par le fonds d’appui à l’INDH dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences de Beni Mellal, ce qui a contribué à rapprocher les services d’écoute, d’orientation, d’accompagnement et de financement au profit des jeunes porteurs d’idées de projets.

Le Wali de la région a également souligné la nécessité de redoublement d’efforts et de la mobilisation globale de tous les acteurs afin d’atteindre les objectifs de la troisième phase de l’INDH selon une approche basée sur la concertation, la solidarité, l’efficacité dans la performance, la confiance mutuelle, la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité.

A noter que, cette réunion a été marquée par la présentation d’un exposé par le chef de la division de l’action sociale au sein de la Wilaya, au cours duquel il a abordé l’état des projets approuvés lors de la première et la deuxième session de l’année 2023, qui ont concerné 227 projets pour un coût de 141 millions de dirhams, auxquels le Fonds de l’INDH a apporté une contribution de 102 millions de dirhams. Il a également présenté la proposition de programmation des crédits financiers restants à liquider pour l’exercice en cours, d’un montant de 3,3 millions de dirhams, qui concernent le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, et le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes. Cette réunion s’est terminée par l’approbation à l’unanimité de la programmation de ces crédits pour le reste de l’exercice 2023.