Jeunes entrepreneurs du CHR : l’INDH montre l’exemple au CREMAI

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) préfecture de Marrakech ; participe au salon CREMAI qui se déroule du 19 au 23 Septembre ; rendez-vous de référence des métiers du CHR. Cette présence affirme une ambition nette : faire du développement humain un levier d’employabilité, d’entrepreneuriat responsable et d’inclusion sociale durable au service de la population la plus vulnérable.

Sur un portefeuille de 2 700 projets, 5 % relèvent du CHR, soit 147 initiatives portées par des talents locaux. Ces projets renforcent la professionnalisation, la qualité du service et l’accès à des emplois formalisés, dans une logique de dignité et d’autonomie économique.

Au CREMAI, l’INDH tient un stand dédié. Des jeunes et des femmes entrepreneurs en restauration et en cuisine y sont invités comme exemples afin de développer des contacts, présenter leurs parcours et explorer des perspectives de collaboration utiles à la consolidation de leurs activités.

Le stand sert également de point d’information sur le portefeuille CHR et sur les appels à projets destinés aux populations les plus vulnérables. Les modalités d’accès et les informations utiles y sont présentées pour favoriser l’inclusion par les compétences et l’emploi.

L’objectif demeure clair : transformer le potentiel des jeunes en trajectoires professionnelles viables, renforcer les compétences dans l’hôtellerie, la restauration et les cafés, dynamiser les chaînes de valeur locale par l’exigence de qualité et affermir la cohésion sociale grâce au travail décent et à l’égalité des chances.