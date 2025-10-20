Casablanca, Agadir, Tanger, Fès… liesse populaire après le sacre des Lionceaux de l’Atlas (VIDEOS)

Par LeSiteinfo avec MAP

Une liesse populaire a envahi les différents quartiers et artères de la ville de Marrakech dans la nuit de dimanche à lundi, suite au sacre de l’équipe nationale U20 championne du monde, après sa victoire historique face à son homologue argentine en finale.

À l’annonce du coup de sifflet final de l’arbitre du match, la cité ocre a explosé en des célébrations spontanées incarnant des sentiments de fierté et de patriotisme.

Des centaines de citoyens ont investi les places publiques et les coins populaires, brandissant des drapeaux nationaux et scandant des slogans de victoire et des chants à la gloire du football marocain.

Les grandes artères, comme les avenues Hassan II et Abdelkrim El Khattabi, se sont transformées en cortèges de motos et de voitures pavoisées de drapeaux, où les klaxons ont retenti dans une scène festive qui s’est prolongée jusqu’à une heure tardive de la nuit.

La place du 16 Novembre dans le quartier de Guéliz a été envahie de centaines de supporters, hommes et femmes, de tous âges, affluant de différents quartiers de la ville, qui ont dansé au rythme de la « Dakka Marrakchia », dans une ambiance de joie collective et de cohésion nationale.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed, un jeune marrakchi célébrant avec ses amis sur la place ce sacre, a affirmé que l’équipe nationale a écrit l’histoire et hissé haut le drapeau du Maroc.

« Merci à ces héros qui nous ont offert une fierté inoubliable », s’est-il réjoui.

De son côté, Houria, une étudiante universitaire brandissant le drapeau marocain, a indiqué qu’elle « était sortie avec ses amies juste après le coup de sifflet final, comme si la ville entière était devenue un seul stade ».

Les cafés et restaurants dans les différents quartiers de la cité ocre ont également connu une ambiance festive, où le public ayant suivi le moment du sacre sur les écrans géants agitaient des drapeaux et scandaient l’hymne national.

Faïçal, qui a suivi le match dans un café, a dit que « ce que nous avons vécu aujourd’hui est indescriptible. Nous avons suivi le match avec passion et enthousiasme. À chaque but marqué par l’équipe nationale, la salle explosait en applaudissements et les acclamations d’encouragement fusaient ».

Ce sacre consacre alors le parcours brillant du football national ces dernières années et confirme une fois de plus que le Maroc est devenu l’un des pôles footballistiques émergents à l’échelle mondiale, grâce à la Vision Royale clairvoyante, qui a fait du sport un levier de développement et un domaine de valorisation des jeunes talents.

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans a été sacrée championne du Monde, au terme d’une finale remportée haut la main face à son homologue de l’Argentine (2-0), dimanche soir au Stade national Julio Martinez Pradanos de la capitale chilienne, Santiago.