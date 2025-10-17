Finale Mondial U20: la RAM affrète deux vols spéciaux pour les supporters marocains

A la Une

Royal Air Maroc a annoncé la programmation de deux vols spéciaux à destination de Santiago pour permettre aux supporters marocains d’assister à la finale de la Coupe du monde U20, prévue le dimanche 19 octobre à minuit.

Cette initiative intervient suite à la qualification historique des Lionceaux de l’Atlas pour la grande finale. Pour l’occasion, la compagnie nationale mobilisera deux avions Boeing 787 Dreamliner d’une capacité totale de 600 sièges, assurant une liaison directe entre Casablanca et Santiago.

Le tarif du vol est fixé à 10.000 dirhams aller-retour, toutes taxes comprises, incluant un billet d’entrée gratuit pour assister à la finale. Ce tarif est unique, non modifiable et non remboursable.

Les passagers dispensés de visa ou disposant d’un visa chilien valide peuvent se rendre directement dans une agence RAM pour acheter leur billet. Ceux nécessitant une demande de visa doivent remplir le formulaire électronique sur https://tramites.minrel.gov.cl/ avant de se présenter en agence pour finaliser la réservation et accélérer la procédure d’obtention du visa.

Pour faciliter les démarches, les agences RAM resteront ouvertes exceptionnellement jusqu’à 22h00 vendredi et de 8h00 à 22h00 samedi.

Voici le programme des vols :

Vol 1 : départ de Casablanca le 19 octobre à 02h30, arrivée à Santiago à 10h30.

Vol 2 : départ à 03h30, arrivée à 12h00.

Retour : le 20 octobre, départs prévus à 03h00 et 04h30.

Avec cette opération spéciale, la RAM offre aux supporters marocains une occasion unique de vivre un moment historique et de soutenir les Lionceaux de l’Atlas en finale.

N.M.