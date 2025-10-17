Météo Maroc: rafales de vent et risque d’orages ce vendredi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 03/12°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux et de 16/20°c partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur l’extrême Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L