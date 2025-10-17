Maroc

La chanteuse Latifa Raafat endeuillée (PHOTO)

Rédaction N17 octobre 2025 - 10:40

L’équipe en charge de la page Instagram de Latifa Raafat a annoncé le décès de la mère de la chanteuse marocaine, survenu dans les premières heures de ce vendredi. Une nouvelle qui a profondément attristé ses fans au Maroc et à l’étranger.

«C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de la mère de Latifa Raafat. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et accorde courage et patience aux proches de la défunte pour surmonter cette  terrible épreuve», a-t-on indiqué.

L’annonce a suscité une vive émotion parmi les fans, qui ont tenu à lui adresser des messages de condoléances et de compassion.

A noter que la mère de Latifa Raafat était apparue à plusieurs reprises aux côtés de l’artiste, qui n’a jamais cessé de lui témoigner amour et reconnaissance pour tout ce qu’elle lui avait apporté.

N.M.


