Marrakech : la rupture d’une canalisation bloque la circulation (VIDEO)

Une canalisation d’eau potable a été rompue ce vendredi au niveau de l’avenue Allal El Fassi, à Marrakech, ce qui a perturbé la circulation.

Comme constaté par Le Site info, la rupture de la conduite d’eau a bloqué le trafic routier sur cette artère très fréquentée, suscitant la colère des usagers de la route.

Alors qu’ils filmaient les embouteillages et l’eau jaillissant de la canalisation, les journalistes de Le Site info ont subi des pressions de la part d’employés de la Société régionale multiservices Marrakech–Safi. Ces agissements ont rapidement dégénéré, les employés ayant eu recours à la force pour empêcher le caméraman d’exercer son travail, allant même jusqu’à tenter de lui arracher son téléphone.

S.L.