Vacances: les horaires à éviter sur les autoroutes au Maroc

À l’occasion des vacances scolaires qui coïncident avec le week-end, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important :

Le vendredi 17 octobre 2025 entre 15h et 22h

Le samedi 18 octobre 2025 entre 9h et 13h

Le dimanche 26 octobre 2025, qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande à ses clients-usagers de :

Organiser au préalable leur voyage, et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC;

Rester attentifs aux alertes météorologiques, et faire preuve de vigilance en cas de rafales de vent, de pluie ou de brouillard ;

Prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l’état des pneus ;

Ne pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence ;

Vérifier le solde restant sur le Pass Jawaz et procéder à sa recharge.

ADM informe également ses clients-usagers que le Pass Jawaz est désormais disponible à la vente et à la recharge dans les boutiques des aires de services du réseau autoroutier national. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’améliorer continuellement la qualité de service, d’offrir une expérience voyage sécurisée et confortable.

Enfin, ADM souhaite de bonnes vacances à ses clients-usagers.

Pour plus d’information, prière de :