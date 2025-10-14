Maroc : hausse du PIB global de 4,3% au T3-2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le produit intérieur brut (PIB) global aurait progressé de 4,3% au troisième trimestre 2025, au lieu de +4,8% et +5,5% respectivement aux T1-2025 et T2-2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette modération de la croissance s’expliquerait, principalement, par un environnement international moins favorable, indique le HCP dans sa note de conjoncture relative au T2-2025 et aux perspectives pour les T3-2025 et T4-2025.

D’après la même source, la valeur ajoutée primaire se serait légèrement affermie, tandis que celle des autres activités aurait été orientée à la hausse, mais à un rythme plus modéré.

Malgré le renforcement de la valeur ajoutée de la construction, l’activité des branches secondaires aurait vu son rythme de croissance reflué à +4,4%, en variation annuelle, au lieu de +7,4% au deuxième trimestre.

La dynamique des services se serait, également, tempérée, pour atteindre +4,3%, au lieu de +4,8% un trimestre plus tôt.

Concernant le volume des exportations nationales de biens et services, il aurait connu une décélération, après une progression de 8,5% au trimestre précédent.

Parallèlement, les importations, bien que moins dynamiques qu’au deuxième trimestre (+13,8% au lieu de +15,7%), auraient crû plus rapidement que les exportations, contribuant à l’accentuation du déficit commercial et à la persistance de l’impact contraignant du commerce extérieur sur la croissance économique (-3,7 points de contribution).

À l’inverse, le soutien de la demande intérieure se serait maintenu, contribuant pour 8 points à la croissance, au troisième trimestre 2025.

L’investissement aurait poursuivi sa progression au rythme de 14,2%, tiré par le renforcement des projets d’infrastructure et la reprise du bâtiment, tandis que la consommation des ménages aurait continué de s’affermir (+4,1%) grâce à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions des mesures budgétaires pro-ménages, notamment la deuxième tranche de l’augmentation des salaires des fonctionnaires, sur fond d’une modération des tensions inflationnistes.