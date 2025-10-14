Jeep Grand Cherokee : Quand le luxe aventurier redéfinit les codes du SUV premium

La marque Jeep continue de s’imposer sur le marché marocain avec le Grand Cherokee, modèle phare du segment des SUV premium. À la croisée des chemins entre prestige urbain et authenticité tout-terrain, le Grand Cherokee séduit par sa capacité à allier performances mécaniques, sophistication intérieure et technologies embarquées de dernière génération.

Disponible en deux versions distinctes, Limited et Overland, le Grand Cherokee est disponible à partir de 700 000 MAD. Ce positionnement lui permet d’occuper une place stratégique sur le segment des SUV haut de gamme, où il propose une alternative premium et différenciante aux standards du marché.

Sous le capot, un moteur V6 de 3,6 litres développant 293 chevaux, combiné à une transmission automatique TorqueFlite à 8 rapports, assure une conduite souple et réactive. Ce puissant groupe motopropulseur est rehaussé par des attributs techniques exclusifs, tels que la suspension pneumatique Quadra-Lift, qui vous permet d’atteindre jusqu’à 10,9 pouces de garde au sol et de traverser des gués de 61 cm. Ces caractéristiques confirment son statut de 4×4 d’exception, aussi à l’aise en ville que sur les terrains les plus exigeants.

La capacité de remorquage de 2 812 kg du Grand Cherokee, la meilleure de sa catégorie, complète son profil de SUV polyvalent, adapté aux loisirs et à la mobilité active.

À l’intérieur, le raffinement est omniprésent. La qualité des matériaux – cuir Nappa ou sellerie matelassée selon la finition, associée à un pack confort haut de gamme (sièges chauffants et ventilés, climatisation bizone, hayon électrique, volant chauffant) – crée une ambiance intérieure exclusive. L’expérience sonore est assurée par un système audio McIntosh à 9 haut-parleurs avec caisson de basses, qui transforme chaque trajet en une expérience acoustique immersive.

En termes de technologies embarquées, le Grand Cherokee dispose d’un écran tactile Uconnect de 10,1 pouces, entièrement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que d’un combiné d’instruments numériques de 10,25 pouces. Celui-ci est complété par un chargeur à induction, pour une connectivité intuitive et sans effort.

La sécurité est également au cœur de l’architecture du Grand Cherokee, avec une gamme complète de fonctionnalités avancées : surveillance des angles morts, caméra tout-terrain intégrée, régulateur de vitesse adaptatif et de nombreux autres systèmes d’aide à la conduite conçus pour améliorer la tranquillité d’esprit au volant.

Le design extérieur, quant à lui, reste fidèle à la marque Jeep, avec une silhouette musclée, une calandre emblématique et des détails chromés soignés. Un style qui exprime la puissance maîtrisée et l’affirmation d’un certain art de vivre automobile.

Depuis près de 85 ans, Jeep® s’impose comme une référence mondiale dans l’univers des SUV, offrant des capacités tout-terrain légendaires, des technologies de pointe et une polyvalence exceptionnelle à tous ceux qui recherchent le plaisir et l’aventure. Fidèle à son esprit d’innovation, la marque Jeep® propose une gamme diversifiée de véhicules animés par des motorisations 100 % électriques, des technologies hybrides rechargeables et hybrides et des moteurs thermiques. Héritière de valeurs fortes — liberté, aventure, authenticité et passion — Jeep® continue de définir les standards d’un véhicule à la fois robuste et raffiné, conçu pour tout affronter.