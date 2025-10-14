Galerie H met à l’honneur les jeunes talents du design marocain (VIDEO)

Créée en 2015 par le Groupe Holmarcom, la Galerie H est un espace pionnier dédié à la scène du design marocain. Sa mission est de repérer, d’accompagner et d’exposer les jeunes talents émergents tout en encourageant les collaborations avec des artisans locaux et en valorisant les savoir-faire dans une logique d’innovation et de transmission.

Chaque année, elle propose une nouvelle exposition thématique, enrichie d’un concept-store qui prolonge l’expérience du visiteur. Située en plein cœur de Casablanca, la Galerie H est aujourd’hui reconnue comme un acteur engagé du paysage créatif marocain.

Une exposition de design marocain portée par une vibration continentale

Pour sa neuvième édition, la Galerie H lance l’exposition AFRI’CAN, pensée comme un dialogue créatif entre le Maroc et le reste du continent. Elle met en lumière la richesse des inspirations africaines à travers le prisme du design marocain, en écho à l’énergie et à l’effervescence suscitées par la prochaine Coupe d’Afrique des Nations accueillie au Maroc.

« L’exposition AFRI’CAN illustre notre attachement à une Afrique plurielle et ambitieuse, et met en lumière un design marocain nourri de ses racines africaines pour ouvrir de nouveaux horizons. À travers notre mécénat, nous réaffirmons notre volonté de soutenir les créateurs, de valoriser leurs talents et d’inspirer l’avenir », déclare Madame Kenza Bensalah, Administratrice du Groupe Holmarcom.

Trois jeunes designers marocains – Houria Afoufou, Marya Belkhou et Kamil Hajji – s’y rencontrent autour d’une même énergie, celle d’une Afrique plurielle, vivante et tournée vers l’avenir. Mobilier, objets et fresques offrent une interprétation singulière du design contemporain, que la scénographie signée Yassine Hmichane orchestre en une traversée sensorielle, rythmée par les matières, les formes et les récits.

Trois designers, trois univers

Chaque créateur apporte une écriture singulière qui résonne avec celle des autres sans s’y confondre. Kamil Hajji explore les tensions fécondes entre matières et architecture. Houria Afoufou transforme la mémoire artisanale en langage pop et narratif. Marya Belkhou fait passer le dessin du papier à l’espace pour en faire un vecteur de transmission vivante. Ensemble, leurs pièces construisent un récit commun ancré dans les savoir‑faire marocains et ouvert aux circulations contemporaines du continent. Le parcours met en lumière des correspondances et des écarts qui invitent à regarder l’Afrique comme un laboratoire d’expériences où se réinventent les usages et les formes.

Kamil Hajji

Architecte, designer et chercheur formé à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Kamil Hajji croise design contemporain, architecture et réflexion sociologique au fil d’un parcours mené entre Lausanne, Milan, Zurich et New York. En 2023, il fonde «Fen Project », une plateforme dédiée à la création de mobilier et d’objets du quotidien à la croisée de l’artisanat marocain et du design d’aujourd’hui. Sa pratique explore l’hybridation entre matières et gestes, avec des formes sobres, ouvertes et attentives aux résonances culturelles. Pour AFRI’CAN, il met en dialogue le zellige et le bois de noyer et compose une série de pièces à la fois structurées et organiques qui questionnent la façon dont un motif, un assemblage ou une texture peuvent porter un récit partagé. « Cette collection explore comment le zellige, le bois et le métal peuvent dialoguer au-delà de leurs codes traditionnels. Elle révèle les échanges et les tensions fécondes qui façonnent l’Afrique contemporaine » déclare Kamil Hajji.

Houria Afoufou

Née à Casablanca et originaire de Doukkala, Houria Afoufou a très tôt cultivé un lien intime avec l’artisanat. Fille d’un artisan potier‑plâtrier et d’une mère tisseuse, elle grandit entre le Maroc et la France et construit un univers où mémoire et matière se rencontrent. Elle a signé des réalisations remarquées dont le Fellah Hôtel à Marrakech et développe aujourd’hui une esthétique qu’elle nomme Pop Berbère, alliance du patrimoine marocain et des arts décoratifs modernes. Sa marque « MAHLEM » rend hommage aux mâalem, maîtres artisans qui transmettent des savoir‑faire vivants. Pour AFRI’CAN, elle imagine des objets ludiques et poétiques qui revisitent les formes du quotidien et deviennent des vecteurs d’identité et de transmission. Houria Afoufou souligne que « Ma collection invite à un voyage entre les racines profondes du Maroc, la mémoire vibrante de l’Afrique et le langage du design contemporain qui transcende toutes les frontières ».

Marya Belkhou

Formée en arts appliqués à l’Institut National des Beaux‑Arts de Tétouan, Marya Belkhou a forgé un langage où l’illustration quitte le papier pour entrer dans la matière. Ses lignes s’adaptent aux volumes et épousent vases, meubles et parois, transformant l’objet en support narratif. Sa collection « Sous les rêves du baobab » rend hommage aux femmes africaines et marocaines, gardiennes de récits et de mémoire. Le baobab agit comme fil conducteur et symbole d’enracinement et de partage. Par des formes géométriques et des motifs contemporains, ses créations proposent un design au féminin ancré dans la culture et tourné vers l’avenir. « Inspirées par la symbolique profonde du baobab, mes créations deviennent des supports de transmission où l’illustration dialogue avec le mobilier et les objets du quotidien. Je cherche à préserver notre héritage et à l’inscrire dans le présent », assure Marya Belkhou.

Avec AFRI’CAN, la Galerie H propose une lecture renouvelée du design africain, comme espace de dialogue entre traditions et modernité, mémoire et projection, identité et universalité. L’exposition est ouverte au public à Casablanca à partir du 21 Octobre 2025, et s’accompagnera d’événements et de rencontres avec les créateurs pour contribuer à enrichir l’écosystème du design marocain.