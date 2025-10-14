Quatre femmes, mille rires : “Ménopause” au studio des arts vivants de Casablanca

Après avoir conquis plus de 100 000 spectateurs en France, la comédie musicale « MÉNOPAUSE – La comédie qui bouscule les règles » arrive pour la première fois au Maroc, le mardi 21 octobre 2025 au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Mise en scène et coécrite par le metteur en scène et animateur français Alex Goude, cette pièce au succès retentissant aborde avec humour, tendresse et audace un sujet universel et encore trop souvent tabou.

Portée par Marion Posta, Patricia Samuel, Dominique Magloire et Marianne Viguès, cette comédie musicale réunit quatre femmes de générations et de milieux très différents : Séverine, la cheffe d’entreprise ; Odile, la comédienne ; Nadine, la mère de famille modèle et Roselyne, l’agricultrice passionnée de plantes mexicaines.

Coincées aux Galeries Lafayette le premier jour des soldes, elles se découvrent un point commun inattendu : la MÉ-NO-PAUSE !

Entre chansons, rires et autodérision, ces héroïnes modernes partagent avec le public leurs “bouffées de chaleur” de bonne humeur et une belle dose de sororité.

Rythmée et décomplexée, la pièce mêle humour, émotion et chansons revisitées pour aborder cette étape de vie avec légèreté.

Le spectacle se distingue par sa mise en scène fluide, son ton bienveillant et la complicité contagieuse de ses interprètes.