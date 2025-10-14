Maroc : le HCP prévoit une croissance de 4,7% au T4-2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’économie nationale devrait enregistrer une légère accélération au quatrième trimestre 2025, affichant une croissance de 4,7%, en rythme annuel, au lieu de +4,3% au troisième trimestre, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Les perspectives de la demande étrangère sont mieux orientées comparativement au trimestre précédent, du fait notamment des effets attendus de la détente progressive des taux d’intérêt sur la consommation et l’investissement en Europe », indique le HCP dans sa note de conjoncture relative au T2-2025 et aux perspectives pour les T3-2025 et T4-2025.

Parallèlement, les facteurs ayant soutenu la demande intérieure au cours des trois premiers trimestres de 2025 se maintiendraient, prévoit la même source.

La consommation des ménages bénéficierait de la poursuite de l’amélioration de leur pouvoir d’achat, favorisée par la revalorisation des salaires publics et privés et les gains liés à l’impôt sur le revenu. Sa croissance annuelle pourrait atteindre 4,4%, tandis que l’investissement poursuivrait sa progression au rythme de 12,6%, tiré par la hausse des dépenses d’équipements des sociétés non financières et le renforcement des investissements publics.

Par branches d’activité, les services poursuivraient leur soutien à la croissance, affichant une progression de 4,7% au quatrième trimestre 2025, en variation annuelle. Le commerce, les services non marchands et ceux destinés aux particuliers afficheraient la plus forte dynamique.

L’industrie connaîtrait une légère reprise, tirée principalement par les activités liées aux minéraux de carrière, à l’automobile et aux industries électriques, tandis que le secteur de la construction accélérerait sensiblement, soutenant la croissance globale de 0,4 point.