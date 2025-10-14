Le programme ElleMoutmir, autonomiser les femmes pour promouvoir une agriculture inclusive et durable

Initiée par OCP en 2018 pour être au plus près des agriculteurs, l’initiative Al Moutmir est un modèle de développement agricole inclusif. Elle apporte une offre multiservices intégrant des solutions innovantes et sur mesure afin de mieux accompagner les agriculteurs et les agricultrices.

Notre ambition : accompagner l’émergence de systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs, capables d’accroître la production, de préserver les ressources naturelles et de favoriser la résilience socio-économique des agriculteurs et agricultrices.

Notre offre : des solutions sur mesure couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : santé des sols, fertilisation raisonnée et sur mesure, services de transfert technologique, agriculture de conservation, préservations des ressources hydriques, mécanisation durable et mise en relation avec le marché.

Notre démarche : une approche scientifique et partenariale, une équipe de terrain travaillant en proximité avec les agriculteurs et agricultrices, et la confiance des communautés rurales.

À ce jour, nous accompagnons directement plus de 40 000 agriculteurs et agricultrices et plus de 540 000 agriculteurs/agricultrices de manière indirecte à travers les solutions digitales.

En savoir plus : www.almoutmir.ma

le programme ElleMoutmir : autonomiser les femmes rurales

ElleMoutmir, est dédié à l’autonomisation des femmes rurales au Maroc en renforçant leurs compétences agricoles et entrepreneuriales.

Cette initiative vise à soutenir les femmes en tant qu’actrices clés du changement au sein de leurs communautés, en favorisant le développement durable et la résilience.

ElleMoutmir a pour mission de donner aux femmes rurales les moyens de diriger et d’innover dans l’agriculture, en leur offrant les outils nécessaires pour réduire les inégalités de genre, augmenter les revenus des ménages et améliorer la sécurité alimentaire, tout en protégeant l’environnement.

En dotant les femmes des compétences et ressources adaptées, ElleMoutmir les aide non seulement à s’adapter aux effets du changement climatique et à le’tténuer, mais contribue également activement au renforcement de la sécurité alimentaire. Ce programme cible quatre groupes :

Femmes agricultrices Femmes revendeuses d’intrants agricoles Coopératives féminines Jeunes leaders

Nos 4 convictions clés

Le développement des zones rurales ne peut être atteint sans les femmes. L’autonomisation des femmes n’est pas un simple programme, mais un processus continu par lequel les femmes, aux côtés des hommes, acquièrent, construisent et maintiennent leur capacité à définir et atteindre leurs propres objectifs de développement dans la durée.

Les initiatives d’autonomisation des femmes ne peuvent libérer tout leur potentiel et générer un impact significatif que si l’offre est : personnalisée, développée localement, inscrite dans le long terme, et conçue et gérée collectivement par les bénéficiaires eux-mêmes .

Les équipes de transfert de technologie, jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre de nouveaux modèles agricoles. Elles favorisent le changement non seulement en transformant ce que les agriculteurs cultivent et comment ils le cultivent, mais aussi en les accompagnant vers davantage de diversité, d’inclusion et d’équité.

Nos engagements

Reconnaître et soutenir les femmes comme elles le méritent est essentiel pour bâtir un avenir plus résilient et durable. Construire des ponts renforcés par la diversité des voix, des perspectives et des expériences vécues. Mettre la science, l’innovation et le changement au service d’une agriculture plus inclusive.

Axes clés d’impact

Leadership et impact communautaire : Les femmes autonomisées sont plus susceptibles de devenir des leaders dans leurs communautés, créant un effet multiplicateur de croissance socio-économique qui profite à leurs familles et à leurs voisins.

Durabilité à long terme : En mettant l’accent sur le renforcement des capacités et l’entrepreneuriat, ElleMoutmir garantit des impacts durables et contribue à la création d’un écosystème agricole soutenant les générations futures.

Agriculture intelligente face au climat : En renforçant la capacité des femmes à mener les efforts d’adaptation, d’atténuation et de réponse au changement climatique, ElleMoutmir promeut l’adoption de pratiques agricoles responsables qui augmentent les rendements tout en contribuant au stockage du carbone dans les sols. Ces pratiques créent un cercle vertueux entre deux Objectifs de Développement Durable (ODD) : « Faim Zéro » et « Action Climatique » .

Notre approche

Une approche centrée sur l’agricultrice : écouter, comprendre et co-concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque femme.

Une approche fondée sur la science : pour renforcer la résilience et l’innovation.

Une approche systémique : intégrant l’ensemble des parties prenantes : écosystème de recherche, partenaires industriels, agriculteurs, agronomes, institutions, agro-industrie…

Une offre personnalisée

Programmes de renforcement des capacités

Programmes de développement des compétences managériales et transversales ( soft skills )

Solutions digitales pour le suivi, le pilotage et le conseil agricole

Accès à la mécanisation et aux équipements modernes

Mise en réseau et opportunités de partenariats

Le programme de renforcement de capacités, un dispositif inclusif visant à faciliter l’adoption et le transfert du savoir agronomique et technologiques

ElleMoutmir met en place une offre de renforcement des capacités multi-cibles et personnalisée, permettant aux femmes d’adopter des pratiques agricoles durables et résilientes. Les formations et programmes de renforcement des capacités sont conçus avec et pour les agricultrices.

Ce dispositif est déployé sur le terrain par une équipe de vulgarisation dédiée, vivant au plus près des communautés rurales, et bénéficie également du soutien de nos partenaires.

Le programme repose sur cinq leviers stratégiques :

Offre d’analyses de sols pour une meilleure connaissance et gestion de la fertilité. Formations sur mesure combinant apports théoriques, écoles aux champs et parcelles de démonstration. Pérennité de l’impact grâce à l’implication et au relais des leaders locaux. Innovation dans les approches et modèles , toujours adaptés aux besoins spécifiques des communautés rurales. Multiplication de l’impact via le digital , qui joue un rôle clé dans le mécanisme de transfert de technologies, en contribuant à renforcer la résilience et la performance agricoles tout en attirant les jeunes et les nouveaux entrepreneurs.

Le package de solutions digitales Al Moutmir comprend :

@tmar : l’application de conseil agricole qui permet aux agriculteurs de bénéficier d’un accompagnement complet, allant de l’identification des besoins en fertilisation au suivi de la parcelle, en passant par l’accès aux prix de marché, aux services météo et au financement.

Minassat Attakwin 3an Bou3d : une plateforme de formation digitale à distance, mobilisée pour toucher le plus grand nombre possible de femmes agricultrices. L’équipe Al Moutmir accompagne directement les bénéficiaires afin de garantir leur appropriation et adoption de ces solutions. Réduire la fracture numérique constitue l’un de nos objectifs majeurs.

Agripedia : une encyclopédie digitale des bonnes pratiques agricoles, présentées de manière didactique à travers des motion designs , des infographies et des vidéos.

T@swiq : une marketplace digitale qui connecte les agriculteurs à des débouchés élargis.

Les communautés de pratique Al Moutmir dédiées aux femmes rurales : encourager le partage des bonnes pratiques agricoles et capitaliser sur les savoirs locaux

Dans le cadre de la dynamique de construction et de diffusion des connaissances dans le domaine agricole, un pilier clé de la stratégie Al Moutmir, l’initiative a lancé en 2024 les « communautés de pratique Al Moutmir ».

Ces communautés de pratique sont des réseaux d’échanges qui organisent des apprentissages collectifs en vue de développer des modèles locaux et des représentations partagées. Elles regroupent des individus qui partagent des intérêts et des problématiques autour d’une thématique donnée, et qui approfondissent leur niveau de savoir et d’expertise grâce à des interactions régulières.

Al Moutmir a initié ces communautés en partenariat étroit avec les agriculteurs bénéficiaires et les partenaires de l’initiative aux niveaux national et international, afin de promouvoir le partage et l’échange de connaissances et d’expériences dans un cadre favorisant l’émergence de nouvelles approches pour relever les défis agricoles de notre continent.

La communauté de femmes rurales est particulièrement active et favorise le partage de savoirs et de bonnes pratiques entre agricultrices. À titre d’exemple, on peut citer l’expérience de partage de semences initiée par Madame Ihassan HAMOUDAN, présidente de la coopérative Biosalim, qui a généreusement mis en avant son savoir-faire lors d’une rencontre communautaire. Elle y a partagé avec enthousiasme son expérience de la culture du sorgho et ses multiples usages. Ce témoignage a suscité un vif intérêt parmi les participantes, qui ont exprimé le souhait de se lancer elles-mêmes dans la culture du sorgho. En réponse, Madame Ihassan a fait preuve d’une grande générosité en distribuant des semences à chacune d’elles, réparties sur six zones du Maroc, afin qu’elles puissent à leur tour cultiver le sorgho et en tirer des revenus. Un exemple concret d’intelligence collective, de partage du savoir en action.