Comediablanca, la success story d’un festival qui conquiert le monde

Né dans l’effervescence de Casablanca il y a à peine deux ans, Comediablanca s’est rapidement imposé comme le rendez-vous incontournable de l’humour au Maroc. En deux éditions seulement, le festival a réuni plus de 11 000 spectateurs et mis en lumière les talents les plus prometteurs de la scène comique, aux côtés d’artistes reconnus tels que Roman Frayssinet, Ilyes Djadel ou Elena Nagapetyan.

Fort de ce succès, Comediablanca poursuit son ascension et part à la conquête des scènes internationales. Le 22 décembre 2025, la scène mythique de l’Olympia de Paris marquera le lancement de cette tournée inédite, avec la participation exceptionnelle de Gad Elmaleh, enfant de Casablanca et artiste de renommée mondiale, qui rejoint le line-up pour accompagner cette aventure.

De Paris à Montréal, en passant par Bruxelles et Abidjan, le festival dessine la carte d’un rire universel, généreux et sans frontières, avant de revenir à Casablanca pour une nouvelle édition très attendue.

Le 22 décembre 2025, Comediablanca lancera sa tournée internationale depuis l’Olympia de Paris, temple historique du spectacle vivant. Cette première escale symbolique illustre l’ascension fulgurante d’un projet né à Casablanca et désormais inscrit dans le paysage mondial du stand-up.

Un line-up explosif pour l’édition parisienne !

Pour ce premier rendez-vous parisien, Comediablanca a réuni un plateau éclectique et électrique, mêlant figures reconnues et nouvelles voix du stand-up :

Gad Elmaleh (Maroc) : icône internationale de l’humour, il allie charisme et sensibilité pour faire rire tous les publics, mêlant anecdotes personnelles et regard affûté sur la société.

Oualas (Maroc/Côte d’Ivoire) : la star ivoirienne au style percutant, fondateur du festival Afrique du rire.

Jalil Tijani (Maroc) : un talent incontournable de la scène marocaine qui pointe avec finesse les contrastes de la société marocaine à travers un humour mordant et des personnages inoubliables.

Meryem Benoua (Maroc/France) : une plume engagée et un humour théâtral qui bouscule les codes.

Mimo Lazrak (Maroc) : entre profondeur et fraîcheur, il s’impose comme l’une des figures majeures du stand-up marocain.

Ethan Lallouz (Maroc) : nouvelle voix de l’humour marocain, entre traditions et modernité, il fait résonner un humour universel qui dépasse les frontières.

John Sulo (Sénégal/France) : boule d’énergie et roi de l’improvisation, révélation de Canal+.

Sarah Lélé (Cameroun/Belgique) : une chroniqueuse acérée qui jongle avec identités et chocs culturels.

À l’origine de cette initiative visionnaire, Tendansia — fondée par Saad Lahjouji et Myriam Bouayad — s’impose comme l’architecte de ce succès. Producteur ambassadeur, l’agence se distingue par sa capacité à créer des événements emblématiques au Maroc et à porter ce savoir-faire au-delà des frontières. Avec Comediablanca, Tendansia inscrit le Maroc parmi les pôles incontournables de la création culturelle et humoristique et ouvre un nouveau champ de rayonnement international.

Le voyage du rire continue… et chaque étape réserve de nouvelles surprises.