Sahara: l’Arabie Saoudite réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Arabie Saoudite a réaffirmé, lundi à New York, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour résoudre définitivement le différend régional sur le Sahara, dans le cadre de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

Intervenant devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de l’Arabie Saoudite a souligné que son pays « renouvelle son appui à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, en tant que solution conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU ».

Il a relevé que cette initiative a été saluée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions successives adoptées depuis 2007.

Le diplomate a, de même, exprimé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Royaume en vue de parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain, basée sur le compromis et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous la supervision du Secrétaire général des Nations Unies.