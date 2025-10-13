Maroc

Météo au Maroc: temps relativement chaud ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 octobre 2025:

– Temps relativement chaud sur le Sud-est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Sud.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques Nord et Centre la matinée et la nuit.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux le jour.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux et de 14/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Sud.

– Mer peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Larache et entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée sur le reste du Littoral.

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2025 - 23:00


