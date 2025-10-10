Maroc
Météo Maroc : de la pluie dans certaines régions ce samedi 11 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 octobre 2025.
– Pluies avec risque d’orage sur le Rif, la Méditerranée et l’Oriental.
– Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes atlantiques.
– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Oriental et les côtes Centre et Sud.
– Chasse-poussières par endroit sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 06/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 15/21°C partout ailleurs.
– Températures du jour en légère hausse sur le Nord et en baisse ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.