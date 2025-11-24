Météo Maroc : temps assez froid ce mardi 25 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025.

– Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux, la matinée et la nuit.

– Formations brumeuses par endroits sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

– Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

– Ondées éparses sur la Méditerranée, le Saiss, le reste du Gharb, Chaouia et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas et les côtes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 05/11°C partout ailleurs.

– Températures en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, et le long du littoral atlantique.