Météo Maroc : temps assez froid ce mardi 25 novembre 2025
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025.
– Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux, la matinée et la nuit.
– Formations brumeuses par endroits sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.
– Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.
– Ondées éparses sur la Méditerranée, le Saiss, le reste du Gharb, Chaouia et le Nord de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas et les côtes Centre.
– Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 05/11°C partout ailleurs.
– Températures en baisse sur la majeure partie du pays.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, et le long du littoral atlantique.