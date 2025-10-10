RAM: nouvelle annonce concernant les vols de et vers Bruxelles

La RAM a annoncé que les vols prévus le 14 octobre en provenance et à destination de Bruxelles ont été annulés.

«En raison de la journée nationale d’action prévue le 14 octobre 2025 à Bruxelles, les vols de Royal Air Maroc opérés durant cette journée en provenance et à destination de Bruxelles ont été annulés», peut-on lire sur le site de la compagnie aérienne.

La RAM propose ainsi un report gratuit, dans la limite des places disponibles, de et vers l’aéroport de Bruxelles sur les vols des 15, 16 ou 17 Octobre, un report gratuit, dans la limite des places disponibles, de et vers l’aéroport de Paris Orly sur les vols des 15, 16 ou 17 Octobre (en cas de changement de destination, les éventuelles différences de taxes aéroportuaires seront à la charge du passager), ou le remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

«Nous invitons les passagers concernés par une annulation à ne pas se présenter à l’aéroport et à contacter leur point de vente initial ou le centre d’appel Royal Air Maroc afin de confirmer leur nouvelle réservation ou de bénéficier des options disponibles», précise-t-on.

N.M.